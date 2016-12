Liber la terenuri

10:06:30 / 13 Ianuarie 2014

multa prostie

detin 5 ha teren extravilan an jud cta nu castig mai nimic din arendarea lui .exemplu .am contract de arendare si mi se ofera 400 kg la ha ori 5 ha = 2000 kg grau cu 0,60 bani=1200 ron minus impozitu mai raman cu 1000 ron .pe cand arendasu la 5ha ori 3000kg la ha 15000 kg minus 2000 ale mele =13000kg ori 0.60=7800ron omu nu cheltue nimic din buzunarul lui .cheltuelile sunt din suventia de 170 euro la ha ;asa sa tot faci afaceri an romania unu cu malaiu adica psd-istu de arendas si proprietaru ciuciu .asa ca mai bine al vand la chinez.japonez sau cine e pe un pret decent antre sapte sau zece mii euro ha si ma scoate din saracie .pe cand arendasu psd-ist ati ofera 3000ron pe ha