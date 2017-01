Liber pentru români de Ziua Naţională a Pasiunilor?

Federaţia “Urmează-ţi Pasiunea” a lansat o iniţiativă pentru instituirea unei Zile Naţionale a Pasiunilor, care implică o acţiune de strîngere de semnături şi organizarea mai multor evenimente în aer liber în numeroase locaţii, acestea urmînd să aibă loc pe 13 septembrie în Capitală. Federaţia “Urmează-ţi Pasiunea” vrea instituirea Zilei Naţionale a Pasiunilor ca zi liberă, anual, în a treia vineri din septembrie. Promotorii mişcării şi-au propus să se constituie în Federaţia “Urmează-ţi Pasiunea”, care are ca scop să adune sub aceeaşi umbrelă asociaţiile care au la bază promovarea unei pasiuni şi militează pentru dreptul fiecărei persoane de a-şi cultiva pasiunile. Reprezentanţii Federaţiei au demarat o campanie prin care militează pentru ca a treia vineri din luna septembrie să fie sărbătoarea naţională a pasiunilor şi urmează să facă toate demersurile necesare către autorităţi. Campania debutează pe 13 septembrie, prin strîngerea de semnături pentru iniţiativă, în intervalul orar 16.00 - 20.00, în mai multe locaţii din Capitală. În plus, în zonele unde se vor strînge semnături, cei prezenţi vor putea urmări jonglerii, activităţii de off-road, fotografie, muzică, motociclism, retro cars, desen, cursuri de gătit, degustare de vinuri, skating şi altele. Cu 11 zile libere, România se apropie de media europeană. Potrivit statisticilor, europenii au în medie 13 zile libere anual. În rîndul ţărilor în care legea acordă cele mai multe zile libere intră Portugalia, Ungaria, Suedia sau Belgia. Acestea sînt urmate de Bulgaria şi Austria cu cîte 13 zile, în timp ce grecii, francezii, nemţii şi cehii au anual cîte 12 zile libere. Fiecare român are o pasiune: şahul în Cişmigiu, practicarea parapantei sau raftingului, “şurubăritul” la o maşină de epocă sau colecţionarea de timbre. Dintre pasiunile luate în calcul la lansarea iniţiativei fac parte dansul, ciclismul, desenul, teatru/mimi/păpuşi, roller-skating, motocicilism, fotografie, muzică, modă, off-road, clubul de vin, jonglerii sau scubba-diving, animalele de companie, muntele, snowboard/ alunecare, lectură, programare, ciocolată, gătit sau pescuit.