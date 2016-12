Liber să plece în Australia, ţara în care a făcut trafic de droguri

Un bucureştean acuzat de comiterea infracţiunii de trafic internaţional de droguri, a primit, ieri, permisiunea instanţei Tribunalului Constanţa de a ieşi din ţară oricînd doreşte. Judecătorul a admis cererea lui Vasile Tiba, zis „Musti”, de a constata încetată de drept orice măsură restrictivă luată împotriva lui, iar avocatul a susţinut că instanţa nu i-a mai prelungit interdicţia de a părăsi ţara luată de procurori, măsură care a expirat în urmă cu două zile. „Nu mi-am văzut familia de un an şi vreau să merg în Australia, iar autorităţile constănţene refuză sî îmi elibereze paşaport, cu toate că împotriva mea nu mai există nici o interdicţie de părăsi ţara. Promit că voi veni la proces, la fiecare termen şi nu mă voi sustrage de la judecată!”, a afirmat Vasile Tiba. Procurorul DIICOT a cerut să fie prelungită această măsură restrictivă împotriva lui Tiba, susţinînd că, dacă individul va pleca din România mai mult ca sigur nu se va mai întoarce. Decizia poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanţa. Reamintim că Vasile Tiba a fost trimis în judecată de DIICOT Constanţa, alături de Virginia Laura Koshiba şi Alexandru Mihai Zainea, după nouă luni de anchetă. Potrivit rechizitoriului, Tiba a fost căutat timp de 13 ani de autorităţile australiene pentru că ar fi făcut trafic de droguri din America Latină către Australia. Oamenii legii au aflat că bărbatul se sustrăgea de la executarea unei pedepse privative de libertate pentru import şi posesie de cocaină, autorităţile australiene şi din trei state ale Americii Latine învinuindu-l de implicare în numeroase operaţiuni legate de traficul de narcotice. În anul 1995, Tiba a reuşit să părăsească teritoriul Australiei, folosind un paşaport fals şi, astfel, să nu răspundă în faţa legii pentru faptele comise. În plus, după ce a reuşit să fugă, el şi-a continuat „afacerile”, datele deţinute de anchetatori relevînd faptul că gruparea coordonată de Tiba a organizat, începînd cu 1995, cel puţin 18 transporturi de cocaină din America Latină către Australia. Poliţiştii de frontieră împreună cu procurorii DIICOT Constanţa au intrat pe firul organizaţiei şi, în colaborare cu autorităţile din Olanda şi Australia, au reuşit să anihileze reţeaua de traficanţi internaţionali. Din cercetări a reieşit că Vasile Tiba era liderul organizaţiei de criminalitate transfrontalieră ce se ocupa cu traficul de droguri din ţări ale Americii Latine către Australia şi state vest-europene şi îi avea drept „locotenenţi” pe fraţii Alexandru Zainea şi Virginia Laura Koshiba. Ultimii doi aveau rolul de a racola cărăuşi români şi a-i trimite în ţări din America de Sud pentru preluarea şi transportul mărfii către state din sudul şi vestul Europei. Timp de mai multe luni, investigatorii i-au identificat pe toţi membrii reţelei, le-au pus sub urmărire convorbirile telefonice, reuşind astfel să dovedească implicarea lor în traficul de stupefiante. Din grupul condus de Tiba făceau parte şi cetăţeni străini din Olanda, Germania, Australia şi America Latină, românii fiind mai mult cărăuşi, iar activitatea întinzîndu-se pe mai multe continente. Anchetatorii au stabilit că liderul Vasile Tiba intermedia vînzarea-cumpărarea drogurilor pentru că avea legături directe cu furnizorii din America de Sud şi cu beneficiarii din Australia, Olanda, Germania, Italia. Pentru a nu risca să fie prins, el nu se implica în transportul mărfii, ci îi lăsa pe cărăuşi să se ocupe de treaba riscantă. Ca să fie sigur că afacerea nu dă greş, Tiba păstra permanent legătura cu locotenenţii lui din Bucureşti atunci cînd se deplasa în străinătate. Poliţiştii au aflat că, numai în perioada 1995 - 2005, gruparea ar fi obţinut sume ce depăşesc un milion de dolari, banii fiind folosiţi pentru a realiza importurile de cocaină, dar şi pentru plata tuturor membrilor grupării. Reţeaua a fost anihilată în luna octombrie 2008, cînd doi cărăuşi români, Eugen Temistocli şi Constantin George, care se întorceau din Brazilia cu zece kg de cocaină, au fost prinşi pe aeroportul din Amsterdam.