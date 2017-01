Liberali împotriva liberalilor

Propunerea de retragere a trupelor din Irak are adversari chiar în partidul liberal. Mai mulţi liberali, printre care Theodor Stolojan, Mona Muscă, Valeriu Stoica apreciază că modul în care Călin Popescu Tăriceanu şi grupul din jurul său au încercat să manipuleze sentimentele populaţiei, în problema retragerii din Irak, este "nedemn, iresponsabil şi descalificant". Aceste aprecieri au fost făcute într-o declaraţie de presă semnată de mai multi membri ai PNL, alături de cei menţionaţi figurînd şi numele lui Mircea Cinteză, Raluca Turcan, Cristian Boureanu, Ioan Ghişe, Adrian Miroiu şi Laurenţiu Olan. Semnatarii spun că au luat act, "cu aceeaşi surprindere pe care au manifestat-o electoratul român, aliaţii României, corpul diplomatic, clasa politică românească şi înşişi membrii PNL", de recenta iniţiativă politică a conducerii PNL privind angajamentele internaţionale ale României. În opinia semnatarilor, au fost încălcate standarde minime de decenţă politică, iar imaginea şi credibilitatea ţării noastre ca membru al comunităţii internaţionale şi partener internaţional au fost periclitate. Ei susţin că nu contestă dreptul unui partid de a face propuneri politice şi de a iniţia dezbateri publice, dar acestea presupun urmarea unor anumite căi şi proceduri menite să le ancoreze în practica democratică şi interesul naţional. De asemenea, se arată că aceste cerinţe sînt cu atît mai stringente atunci cînd este vorba de un partid lider al unei coaliţii de guvernare şi care are un prim-ministru în funcţie. "De 16 ani, nici un prim-ministru al României nu şi-a permis să trateze într-un registru politicianist problemele de politică externă. Mai grav pentru liberali, sub aspect procedural, demersul de joi, 29 iunie 2006, a reprezentat o extrem de gravă încălcare nu numai a regulilor şi cutumelor practicii diplomatice şi de relaţii internaţionale, ci şi o nouă şi grosolană încălcare a statutului PNL, punct culminant al unei serii de astfel de încălcări care în ultimul an au dus practic la distrugerea partidului ca organizaţie politică democratică", se mai arată în declaraţie. Semnatarii declaraţiei consideră că incidentul diplomatic şi politic produs de premier şi asociaţii săi este unul de "o gravitate deosebită" şi că demersul a creat premisele compromiterii credibilităţii României în faţa UE, NATO, ONU, a partenerilor strategici şi a comunităţii internaţionale în general. Aceştia îi cer lui Călin Popescu-Tăriceanu şi grupului său ca, în mod imediat, să pună capăt acestui demers "prost gîndit şi neinspirat" pus în practică. De asemenea, le cer acestora să oprească seria declaraţiilor publice care produc confuzie sau proiectează o imagine negativă pentru România în comunitatea internaţională. Totodată, ei cer ca, în mod imediat, conducerea PNL să facă toate demersurile necesare pentru ca, în cooperare şi coordonare cu instituţiile abilitate ale statului, să repare cât mai urgent prejudiciul de politică externă adus ţării prin acest demers. "În final, dorim să reafirmăm faptul că, departe de a nega că o dezbatere referitoare la angajamentele internaţionale ale României ar putea fi necesară, atragem atenţia că orice astfel de dezbatere trebuie să fie lansată, organizată şi condusă în aşa fel încît ea să servească, iar nu să submineze interesele naţionale ale ţării noastre", mai spun semnatarii declaraţiei.