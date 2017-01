Liberalii au lăsat Agricultura cu datorii de peste un miliard de lei

Cei patru ani de guvernare liberală au lăsat un gol imens nu doar în viaţa românilor, ci şi în vistieria statului. Deşi noul Executiv a pornit la drum cu ideea economisirii banilor publici, autorităţile au constatat că guvernul Tăriceanu nu au fost deloc îngăduitor cu bugetul Agriculturii. Ministrul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR), Ilie Sîrbu, a declarat că fosta guvernare a lăsat instituţia cu datorii de 1,2 miliarde de lei, sumă care trebuia plătită agricultorilor în 2008. „Au fost plăţi restante la crescătorii de bovine, ovine şi caprine şi noi ne-am angajat să le plătim din 15 ianuarie, ceea ce am şi făcut. Am reuşit deja să plătim 485 milioane de lei”, a declarat Sîrbu. Acesta s-a arătat nemulţumit de situaţia găsită în minister, menţionînd că majoritatea sectoarelor au înregistrat scăderi ale producţiilor. “Contribuţia agriculturii la PIB a fost de 12,6% în 2004, iar în 2008 aceasta a scăzut la numai 7,1% din PIB”, a mai arătat Sîrbu. De asemenea, ministrul a menţionat dezastrul găsit la ANPA, instituţie care nu a reuşit să atragă nici un euro din fondurile europene pe pescuit, cifrate la 230 milioane euro, dar şi cel de la agenţiile de plăţi - APIA şi APDRP, mai ales în ceea ce priveşte întîrzierea plăţilor pe suprafaţă şi blocarea fondurilor SAPARD. Oficialul MAPDR a fost nemulţumit şi de reducerea suprafeţei irigate de la 1,5 milioane hectare în 2004, la numai 250.000 ha în 2008. Nu a fost uitată organigrama din minister, în condiţiile în care personalul s-a dublat din 2004. “Am lăsat 350 de angajaţi la MAPDR şi am găsit 605 posturi, dar din păcate nu am văzut nici o îmbunătăţire”, a mai adăugat Sîrbu.