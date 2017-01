Liberalii au preferat să formuleze moţiuni de cenzură

Cei cîţiva parlamentari liberali care au intrat în şedinţa Camerelor reunite ale Parlamentului au părăsit sala înainte de prezentarea primului pachet de legi din cele trei pentru care Guvernul şi-a asumat ieri răspunderea. Ei au părăsit şedinţa înainte ca premierul să susţină discursul. În prealabil, liderul PNL, Crin Antonescu, a anunţat că parlamentarii liberali nu vor participa la şedinţele de asumare a răspunderii: \"Avînd în vedere că Guvernul intenţionează în cadrul acestei şedinţe să-şi angajeze răspunderea nu aşa cum prevede şi permite Constituţia, nu pe un proiect de lege, ci pe trei pachete de legi, legiferînd în trei domenii diferite, avînd în vedere faptul că noi am cerut în această perioadă dezbatere parlamentară şi nu procedura asumării răspunderii şi de asemenea am cerut retragerea acestor proiecte în urma reacţiilor sociale constatate din ultimele zile, avînd în vedere că din punctul nostru de vedere, în momentul în care ai 70% majoritate parlamentară şi nu accepţi o dezbatere parlamentară asupra unor chestiuni esenţiale privind domenii cheie ale vieţii publice şi sociale, înseamnă că nu mai accepţi în spiritul lor regulile democratice, vă aduc la cunoştinţă că parlamentarii PNL nu vor participa la această şedinţă\", a spus Antonescu. El a ţinut să le atragă atenţia parlamentarilor de la putere că programul de lucru a început cu o oră întîrziere, apreciind că acesta este la fel de bun ca programul de guvernare. \"Îmi pare rău, domnule prim-ministru, domnule preşedinte al Senatului, stimaţi colegi, că e o tristă coincidenţă între faptul că azi, 15 septembrie, sub egida ONU, se celebrează Ziua Democraţiei şi, în aceeaşi zi, în România anului 2009, faceţi un gest politic prin care Parlamentul democratic al acestei ţări rămîne doar o amintire\", a mai spus Antonescu.

Deşi nu au fost prezenţi în plen, senatorii şi deputaţii liberali au fost prezenţi în clădirea Legislativului, întrucît s-au reunit în comisii de lucru pentru a formula moţiunile de cenzură pe care partidul intenţionează ă le depună împotriva Guvernului pe fiecare dintre cele trei Legi pe care Executivul şi-a asumat răspunderea. Chiar înaintea pleului reunit al Camerelor, mai mulţi parlamentari liberali anunţaseră că nu vor participa la şedinţe. Deputatul PNL Diana Tuşa a adresat parlamentarilor din toate partidele un apel în care îi îndeamnă să nu devină simpli slujbaşi ai Executivului. Ea susţine că separaţia puterilor în statul român \"îşi pierde treptat, treptat din consistenţă\". \"Puterea executivă se substituie celei legislative, puterea judecătorească este împinsă în derizoriu sau este pur şi simplu blocată, preşedinţia îşi extinde puterile executive (...) Parlamentul îşi pierde principala sa atribuţie constituţională, aceea de unică putere legiuitoare a statului. Dezbaterile raţionale, cu argumente, sînt înlocuite de declaraţii suburbane făcute în prime-time în lumina camerelor de luat vederi. Poate acest lucru nu ar fi atît de grav dacă declaraţiile belicoase ar viza proiectele de reformare radicală a statului. Din păcate, ele nu vizează decît lupta politică\", susţine parlamentarul PNL în apel. Totodată, vicepreşedintele grupului parlamentar al PNL, Eugen Nicolăescu, a declarat că liberalii lucrează atît la textele moţiunilor de cenzură cît şi la trei contestaţii la Curtea Constituţională pentru legile asumate.