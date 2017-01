Liberalii au schimbat pretextul privind umilirea profesorului Dumitrașcu

19:44:42 / 31 Martie 2016

PNL SI CULTURA

Este normal .Liberalii nu au excelat niciodata in sustinerea culturii .De-a lungul istoriei sale , in PNL , nici un scriitor , poet sau prozator n-a putut sta prea mult , plecand la conservatori . Chiar daca au incercat , Balcesu , Heliade , Negruzzi , Alecsandri ,Hasdeu , Creanga si altii , n-au rezistat in atmosfera liberala . Cu atat mai mult astazi cand " elita " intelectuala a PNL este formata din Hasotti , Dragomir , si genialul Tararache . Partidul Liberal nu a fost niciodata un partid de idei , scria Nae Ionescu . In Partidul Liberal , partid de mahalagii , asa zisa ideologie a oscilat intre mentalitatea si gandirea lui Rica Venturiano sau Nae Catavencu si ale lui Jupan Dumitrache sau Conu Leonida . Pe toti acestia ii gasim intruchipati astazi in corciturile liberal-pesediste de teapa celor mentionati mai sus in frunte cu Hasotti . Astazi , depasiti de evenimente , pierzand contactul cu cetatenii si comunitatea europeana , insuficient de inteligenti si flexibili pentru a se adapta noilor conditii , fac un ultim efort sa se mentina pe linia de plutire jucand doar rolul de partid balama . Poate ar mai fi o sansa daca dl Chitac va fi in stare sa dea jos militaria din pod si sa-i lase la vatra pe toti ceei care au fost de acord sa intre in USL .