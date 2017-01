Liberalii cer rezultatele auditului de la Poşta Română

Deputatul PNL Virgil Pop a cerut, ieri, într-o interpelare adresată ministrului Comunicaţiilor, Valerian Vreme, prezentarea datelor auditului realizat la Compania Naţională Poşta Română, în condiţiile în care, de la 4,5 milioane de lei profit brut în 2008, compania a ajuns la pierderi de 181 milioane lei în 2009. “Pierderile sunt semnificative. De doi ani încoace, compania este prădată încontinuu, omiţându-se, voit sau nu, faptul că piaţa se va liberaliza în 2013. Pierderile sunt imense, pe măsura modului defectuos în care a fost condusă şi controlată această companie. Compania aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor a pierdut deja în primul semestru al acestui an 70 milioane de lei, cu 75 la sută mai mult decât pierderile din aceeaşi perioadă a anului trecut. Consider că se impune urgent finalizarea sau prezentarea rezultatelor auditului menţionat de autorităţi în acest caz”, a declarat deputatul liberal.