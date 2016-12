Liberalii constănţeni cer demisia lui Băsescu

Senatorul liberal Puiu Haşotti a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că preşedintele Traian Băsescu ar trebui să-şi dea demisia pentru starea în care a ajuns România. ”Am înţeles că PSD intenţionează să depună o moţiune de cenzură. Cred că, pe undeva, moţiunea este fără sens întrucât nu se poate depune o moţiune de cenzură la adresa Guvernului pentru că România nu are guvern! România are doar preşedinte! Din păcate, nu se poate depune o moţiune de cenzură împotriva preşedintelui. Firesc ar fi însă ca domnul Traian Băsescu să-şi dea demisia pentru starea în care a fost adusă ţara”, a declarat Haşotti. El a afirmat că preşedintele ar trebui să demisioneze şi din cauză că ar fi fost ales prin „fraudă morală”. ”Ce vreau să spun prin asta? A fost ales în urma unui referendum organizat imoral şi nu conform exigenţelor europene. Comisia de la Veneţia spune în mod clar că trebuie să fie o perioadă de trei luni de dezbateri publice şi că într-un an electoral nu se organizează referendum. Nu numai că l-a organizat în an electoral, l-a organizat în ziua în care au fost organizate alegerile pentru preşedinte. Şi a venit cu o temă la care populaţia a răspuns emoţional, nu în cunoştinţă de cauză”, a spus liderul PNL. Acesta a făcut referire şi la o declaraţie pe care a făcut-o preşedinele în noiembrie la televiziunea publică, referitoare la faptul că România a ieşit din recesiune. ”Cu acea ocazie, evident, domnul Băsescu ştia care este realitatea, ştia că România nu ieşise din recesiune, ba, dimpotrivă, se adâncea în criză şi acea declaraţie i-a adus voturi. Este o altă fraudă morală pe care a făcut-o. A minţit cu bună ştiinţă, aşa ceva nu este tolerabil, dar, mă rog, a fost ales”, a adăugat senatorul liberal.