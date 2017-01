Liberalii constănţeni nu cred în revenirea Monei Muscă pe scena politică

Preşedintele PNL Constanţa, deputatul Gheorghe Dragomir, a comentat ieri demisia Monei Muscă din Parlament şi din partidul nou înfiinţat din care a făcut parte timp de aproape o lună. El a declarat că momentul de vîrf al Monei Muscă a fost cu ceva timp înainte. ”Ghinionul ei a fost că dovezile compromiţătoare au apărut la momentul nepotrivit. Poate că au fost ascunse. Mona Muscă a avut un moment în care trebuia să arate cît este de valoroasă şi ce poate. Mă refer la momentul în care era ministru al Culturii şi vicepreşedinte al unui partid mare, alături de care cîştigase aproape tot ce se putea în calitate de om politic. Îi rămăseseră foarte puţine funcţii pînă să ajungă în vîrf”, a declarat Dragomir. El a mai spus că pentru Mona Muscă viaţa politică s-a sfîrşit şi nu crede într-o revenire a acesteia pe scena politică. ”Ceea ce s-a întîmplat cu mulţi ani în urmă nu este decît greşeala ei. Îmi e teamă că a avut şi o doză de oportunism pe care, recunosc, nu am sesizat-o pentru că şi-a jucat foarte bine rolul. Ceea ce s-a întîmplat putem numi, într-un cuvînt, dezamăgire. Eu chiar am crezut în Mona Muscă, pe care o vedeam ca pe un model”, a mai spus deputatul. La rîndul său, secretarul general al PNL Constanţa, Victor Manea, a declarat că Mona Muscă a făcut, cu două zile în urmă, nişte comentarii “puerile”. “În primul rînd a comis fals în acte publice atunci cînd a semnat că nu a făcut poliţie politică. Puiu Haşotti mă certa mereu pentru că o respectam foarte mult. În momentul în care s-a aflat tot adevărul, Mona Muscă ne-a spus că şi ea aflase abia în urmă cu o lună despre faptul că este acuzată că a colaborat cu Securitatea. În momentul acela a decăzut total în ochii mei. S-a rupt ceva în mine, pentru că am ţinut foarte mult la Mona Muscă şi am crezut în ea ca femeie. A fost poate cea mai mare dezamăgire din politica românească”, a declarat Victor Manea. El a adus în discuţie o presupusă discuţie despre colaborarea Monei Muscă cu fosta Securitate, care ar fi avut loc în biroului lui Valeriu Stoica în urmă cu 6-7 ani şi a dat de înţeles faptul că anumiţi membri ai PNL ar fi ştiut secretul Monei Muscă de foarte mult timp. ”În urmă cu 6-7 ani a avut loc o discuţie la Valeriu Stoica în birou pe această temă şi atunci s-au făcut nişte afirmaţii pe care nu pot să le predau pentru că nu am dovezi. Mi le-au povestit şi mie apropiaţii care au fost de faţă la discuţie. În aceste condiţii, Mona Muscă nu se poate să vină şi să spună că abia în urmă cu o lună a aflat şi ea că a colaborat cu Securitatea. Masca este prea mare”, a mai spus Manea.