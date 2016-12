Liberalii constănţeni se pregătesc de europarlamentare

Prim-vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a fost prezent, ieri, la Constanţa, pentru a participa la Delegaţia Permanentă a organizaţiei judeţene a PNL. Toată lumea se aştepta ca venirea lui Orban la Constanţa să coincidă cu o schimbare la nivelul conducerii organizaţiei judeţene Constanţa, lucru care nu s-a întîmplat. „Nu am venit să tai capete, aşa cum se vehicula prin presă. Eu am convingerea că există resurse la Constanţa pentru a scoate un rezultat foarte bun la alegerile europarlamentare. În ceea ce priveşte conducerea, aceasta se va schimba probabil la conferinţa judeţeană, care va avea loc după europarlamentare, atunci cînd se va cere părerea şi bazei partidului, adică membrilor care muncesc pentru partid. Ştiu că există anumite disensiuni după alegerile din interiorul partidului, dar la PNL, dacă nu ar exista disensiuni, nu am fi un partid democratic“, a declarat Ludovic Orban. El a mai spus că, după alegerile europarlamentare, toate organizaţiile judeţene ale PNL vor trebui să organizeze, pînă pe 15 octombrie 2009, conferinţele judeţene pentru a face alegeri. În ceea ce priveşte situaţia actuală din România, Orban a precizat că deşi pe numele lui Traian Băsescu există numeroase plîngeri penale, acesta beneficiază de imunitate totală. „Lucrez la un proiect de lege prin care fiecare cetăţean, fie că este preşedinte, ministru sau altceva să răspundă la fel în faţa legii“, a mai spus Orban. În altă ordine de idei, prim-vicepreşedintele PNL s-a referit şi la situaţia Ministerului Transporturilor. „Aş putea spune că lui Berceanu I-a pus Dumnezeu mîna în cap pentru că I-am lăsat aproape toate proiectele în fază de finalizare. În loc să continue aceste proiecte, el se ceartă cu mine. Nu înţeleg această atitudine“, a mai afirmat Orban. Revenind la Delegaţia Permanentă a PNL Constanţa, desfăşurată aseară, la hotel Perla, liberalii constănţeni l-au desemnat drept manager de campanie pentru europarlamentare pe consilierul local Ovidiu Cupşa. Avînd în vedere rezultatele de „excepţie“ obţinute de PNL Constanţa la ultimele alegeri, conducerea centrală a partidului a considerat că organizaţia judeţeană de la malul mării nu poate avea un candidat pe unul din locurile eligibile. Cu toate acestea, liberalii constănţeni se pregătesc intens de campanie în speranţa că vor obţine un rezultat care să mulţumească noua conducere centrală a partidului. Tot în cadrul şedinţei de aseară, au fost completate birourile locale în organizaţiile cu conduceri interimare.