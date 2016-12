Liberalii critică activitatea unui ministru pe care îl aplaudau

07:35:27 / 19 Iunie 2014

Hasotti alfabetizeaza guvernul

Sa admitem ca stam bine cu atragerea fondurilor europene . Problema e ca nu vedem ce s-a facut cu banii . Guvernul mincinos si incapabil condus de un premier la fel de mincinos , incapabil si demagog , n-a realizat nimic din ceea ce a promis . Ca sa ne facem o idee de ce fac altii cu sau fara fonduri europene , sa luam ca exemplu Turcia care a construit in ultimii zece ani 8ooo de km de autostrazi si sosele modernizate . Cine vine din Turcia constata ca si bulgarii se straduiesc sa faca ceva . Grecii , cu toata criza in care inca se zbat , construiesc permanent . Hasotti face parte din categoria politicianistilor care, chiar si atunci cand spun ceva adevarat , iti vine sa -i dai cu capul de pereti . El , ca de obicei , scuipa in blidul din care a mancat cat a fost in USL . Ca ministrii USD se dovedesc la fel de analafabeti in politica si de incapabili la fel cu cei din USL nici nu mai trebuie argumentat . Cu sau fara dictare , sa ne spuna Hasotti ce a realizat cand a ajuns ministrul inculturii ? Parlamentaristii palavragii , de toate nuantele , s-au specializat in motiuni si interpelari , forme sterile menite sa mascheze lipsa de activitate competenta . Bolile tarii se vindeca prin motiuni si interpelari , ca durerea de spate cu ventuze . Suntem o tara bolnava cu oameni bolnavi care stiu ca nu mai pot fi ajutati de catre cei care au cauzat boala si care asteapta scaparea din partea UE . Sperantele de mai bine sunt nule , deoarece majoritatea celor care hotarasc sanatatea noastra (politica , sociala si economica ) , reprezinta puroiul total .