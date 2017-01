Liberalii de la Apărare şi fofîrlica exportului de arme în Georgia!

Fostul ministru al Apărării Naţionale, liberalul Teodor Atanasiu, a declarat, sîmbătă, la Alba Iulia, că, dacă au fost exportate pistoale-mitralieră de fabricaţie românească spre Georgia, cu siguranţă au fost din cele produse la Cugir, aceasta fiind singura fabrică producătoare de astfel de armament din ţară. Oficialul a adăugat că în perioada cât a fost ministru al Apărării nu a aflat despre acest contract, deoarece Ministerul Apărării nu făcea exporturile; exporturile se fac de către firma producătoare, cu licenţă dată de Ministerul de Externe, prin Agenţia Naţională de Control al Exporturilor. În mod absurd, fostul ministru liberal pare a se scuza de un fapt care ar trebui să fie chiar încurajat: exporturile de armament. După cum se ştie, arma de asalt AK-47 (Avtomat Kalashnikova 1947 goda) de producţie românească a fost foarte apreciată pe piaţa mondială de armament, mai ales în SUA, unde americanii sînt entuziasmaţi de precizia şi rezistenţa acesteia. România a pierdut şi a fost şi ajutată în acest sens…, an după an, o piaţă importantă în domeniul vînzărilor de armament. Conflictul din Caucaz scoate în faţa publicului o serie de miniştri mai noi sau mai vechi de la conducerea Ministerului Apărării care, prin declaraţiile ambigue sau contradictorii, dau impresia că se scuză de un lucru absolut normal, acela că România, la fel ca zeci de alte ţări, vinde uneori şi cîteva puşcoace pe unde apucă. Nu a vîndut Iranului, pentru că acolo se poartă armele de provenienţă sovietică. A vîndut armament şi muniţie de infanterie autorităţilor guvernamentale din Georgia, cu respectarea prevederilor Cartei ONU, a regimului internaţional de sancţiuni şi a principiilor şi criteriilor Codului de conduită al UE privind exporturile de arme. Deci, s-au vîndut arme şi muniţie unui stat suveran, cu un regim democratic, nu vreunei mutaţii suspecte de activităţi teroriste! Totul a pornit de la declaraţiile de joi ale liderului abhaz, Serghei Bagapsh, cum că în depozitele militare georgiene din defileul Kodori au fost descoperite cantităţi mari de armament, inclusiv arme de producţie românească şi americană. Armele au fost transportate deja în depozitele armatei abhaze şi nu este exclus ca acestea să fie în viitorul apropiat folosite împotriva statului georgian. Nimeni nu a acuzat şi nici nu ar avea motiv să acuze faptul că România a vîndut arme Georgiei. Poate exista, pentru unii lideri pro-Kremlin, doar frustrarea că Georgia nu cumpără armament rusesc. Şi iată doar cîteva dintre declaraţiile miniştrilor liberali: \"Eu nu ştiu despre acel contract pentru că la acea oră, cînd s-a făcut contractul, nu mă ocupam de aşa ceva, nu era în obiectul meu de activitate. Dar dacă au ajuns pistoale mitralieră, cu siguranţă au ajuns din cele fabricate la Cugir, deoarece sînt doar doi producători de armament în România, Cugirul şi Sadu, iar Sadu nu mai produce de oarece vreme decît muniţie, deci nu putea fi din altă parte\", a spus sîmbătă, într-o conferinţă de presă, Teodor Atanasiu. \"Ministerul Apărării, aşa cum ştiţi, nu produce niciun fel de armament. Nu am exportat nici arme, nici muniţie în Georgia, vom verifica dacă pe linie comercială au fost asemenea cazuri. Nu s-au exportat arme în zonele acelea de (conflict), iar dacă s-au exportat, au fost prin intermediari\", a afirmat Meleşcanu răspunzînd unei întrebări referitoare la declaraţiile unui lider pro-rus din Caucaz. MAE a informat, tot vineri, că România, producător şi furnizor de produse militare, a livrat armament şi muniţie de infanterie autorităţilor guvernamentale din Georgia, cu respectarea prevederilor Cartei ONU, a regimului internaţional de sancţiuni şi a principiilor şi criteriilor Codului de conduită al UE privind exporturile de arme.