Liberalii din teritoriu îi dau cu tifla lui Antonescu

Liberalii nu îşi revin după ce au aflat că social democraţii au înregistrat la OSIM marca USL. Conducerea PNL a anunţat că mai multe organizaţii judeţene ale partidului au contestat la Birourile electorale judeţene folosirea acronimului „USL”. În plus, ieri, deputatul PNL Alina Gorghiu a declarat că PSD foloseşte ilegal marca “USL” pe afişajul electoral, arătând că mărcile înregistrate la OSIM conţin denumirea alianţei în cuvinte, nu acronimul „USL“. “La OSIM au fost înregistrate două mărci, Uniunea Social Liberală - PSD-PNL-PC şi PSD-PNL-PC - Uniunea Social Liberală, nu ca acronime, ci ca denumire întreagă”, a explicat Gorghiu. Pe de altă parte, nu atât de supărat este prim-vicepreşedintele PNL, Klaus Iohannis, care a afirmat că marca USL este a PSD şi nu are decât să o folosească. “Poate îşi înfiinţează alt USL peste o vreme, dar nu cu PNL, pentru că alianţa USL nu mai există”, a opinat Iohannis. În replica celor afirmate de Gorghiu, preşedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, a spus că BEJ Olt şi Dolj au respins plângerile formulate de organizaţiile judeţene PNL privind folosirea de către PSD a denumirii “USL” în campanie, el arătând că, în consecinţă, PSD are permisiunea să utilizeze expresia “USL trăieşte!”. În plus, Dragnea a punctat şi faptul că din ce în ce mai multe organizaţii judeţene ale PNL doresc ca proiectul politic al USL să continue, el arătând că liberalii din teritoriu aşteaptă ca, după europarlamentare, să aibă loc un Congres PNL, care să clarifice această situaţie.