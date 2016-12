Liberalii, disciplinaţi nemţeşte

08:57:09 / 09 Iunie 2014

DACA NU SINTEM CAPABILI SA NE CONDUCEM , PRIN ORDINE SI DISCIPLINA , FARA FURAT SI MINCIUNA , ATUNCI SA NE CONDUCA ALTII , CARE NE IMPUN ACESTE DOUA MARI CARACTERE , CARE DIN PACATE NE LIPSESC.

ARE O MARE DREPTATE ACEST PRESEDINTE DE ONOARE DOMNUL QUINTUS , PENTRU-CA GERMANIA DE ACEIA A AVANSAT CU APROAPE 100 DE ANI FATA DE ROMANIA , PRIN ORDINE SI DISCIPLINA , CEIACE POPORULUI ROMAN II LIPSESTE CU DESAVIRSIRE SI DACA OLUCRARE ESTE PROST FACUTA , ROMANUL SPUNE , LASA BA CA MERGE SI ASA , DE ACEIA NU AVANSAM IN SCHIMB NE UITAM CU OCHII URITI LA CEI AVANSATI SI II BARFIM , OARE CU CE AM AVANSAT IN ACESTI 25 DE ANI DE DUPA REVOLUTIE , CU MINCIUNI CU BIRFA CU HOTII CARE MAI DE CARE MAI MARI SI CARE SE LAUDA CARE A FURAT MAI MULT , ORI TOATE ASTEA NE-A DUS CU 100 DE ANI INAPOIA DEMOCRATIEI ADEVARATE , IN PRIMUL RAND TREBUIE SA NE SCHIMBAM MENTALITATEA , DE A NU MAI FI EGOISTI SI RAI SI NATIONALISTI , CA NATIA NOASTRA NU PREA STIE SA CONDUCA , FARA SA FURE , FARA SA MINTA SI ASTA ESTE CAUZA INAPOERII ACESTUI POPOR , ORI UNDE-I ORDINE SI DICIPLINA , HOTIA SI MINCIUNA NU AU CE CAUTA , ASA CA NEAMTUL ESTE DIN ACEST NEAM DE OAMENI DREPTI SI CAPABIL DE A CONDUCE UN POPOR CA ROMANII , IN REST SA AUZIM DE BINE SI SA LASAM NATIONALISMUL SI SA NE UITAM CU OCHII RAI ASUPRA CELOR CE MUNCESC DREPT SI CONSTIINCIOS , CA ASTA NU ADUCE NIMIC BUN PENTRU TRAIUL ACESTUI POPOR .