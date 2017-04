Liberalii fac portretul-robot al viitorului lider

Liberalii sunt în febra căutărilor unui lider care să scoată partidul la liman după conducerile dezastruoase ale Alinăi Gorghiu și Ralucăi Turcan, care și-au arătat limitele în fruntea PNL. După ce Ludovic Orban și Cătălin Predoiu și-au anunțat candidatura la funcția de președinte al PNL, în lista celor care aspiră la șefia partidului ar putea apărea și Cristian Bușoi. Acesta a fost reales, sâmbătă, în funcția de președinte al PNL București, el neavând niciun contracandidat la aceste alegeri. Cu această ocazie, el a declarat că încă nu a luat decizia de a candida la șefia partidului, fiind încă „în etapa de a reflecta, de a gândi un program, de a gândi o echipă”, un anunț cu privire la acest aspect urmând să fie făcut după sărbătorile pascale. „În ceea ce privește o eventuală candidatură, mi se pare normal ca atunci când mergi către funcția de președinte al unui partid în primul rând să-ți validezi susținerea în organizația din care ai făcut parte”, a declarat Cristian Bușoi. „O candidatură cu succes trebuie să aibă în spate o echipă care să adune la un loc colegi din fostul PNL, colegi din fostul PD, aleși locali, parlamentari, colegi din Transilvania, unde sunt organizațiile cele mai performante, dar și din alte părți ale țării. Până cel mai târziu în 2 mai voi anunța dacă voi candida”, a adăugat Bușoi.

CUM TREBUIE SĂ FIE PREȘEDINTELE PNL

În timp ce unii dintre liberali se agită pe margine și se cer în fruntea PNL, alții, mai cu experiență, spun că partidul are nevoie de un președinte care să nu aibă schelete în dulap. Prim-vicepreședintele PNL Teodor Atanasiu a făcut un portret al viitorului președinte al partidului. „Avem nevoie în fruntea partidului de un lider care, în primul rând, să nu împrăștie votul, să nu aibă în trecutul lui lucruri de care cineva să se poată lega, pierzând din capitalul politic cu acele amintiri. Avem nevoie de om care să poată coagula o echipă, care trebuie formată și din tineri cu dinamism, și din oameni cu experiență, și din cei care au venit mai noi în partid. (...) Peste două luni veți merge la Congres. Nu căutați lideri providențiali că n-o să găsiți. Uitați-vă la candidați ce au în spatele lor, care e echipa lor și care e programul lor politic și votați cu înțelepciune pe aceia care vă pot reprezenta”, le-a spus Atanasiu liberalilor din București. El a adăugat că în interiorul PNL cei mai mulți lideri, în loc să se bată cu PSD și să atace Guvernul Grindeanu, își atacă colegii. „Ei cred că așa ajungi mare și tare, atacând, de multe ori și public, propriii colegi. Nu. Așa se pierde credibilitatea de către un partid politic când ai tăi te atacă pe tine. Un partid serios își spală rufele în familie. Am fost trist să aud zilele trecute împărțit partidul în reformatori și cooperative. (...) Eu cred că e cazul să încetăm cu aceste jigniri în interiorul partidului și e cazul să terminăm cu catalogările”, a declarat prim-vicepreședintele PNL Teodor Atanasiu.