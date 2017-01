Liberalii iau în considerare ipoteza de a-l da în judecată pe Boc

Vicepreşedintele PNL Mihai Voicu a declarat ieri că liberalii ar putea să-l acţioneze în judecată pe liderul PD Emil Boc, pentru că „dezinformează” atunci cînd afirmă că ar exista un protocol de colaborare secret între PNL şi PSD: „Ţinînd cont că domnul Emil Boc a făcut încă o declaraţie mincinoasă precizînd că are cunoştinţă, că are informaţii ferme, ba mai mult decît atît, că a văzut un protocol secret de colaborare PNL-PSD, îi cerem acestuia să-l facă public, dacă are un asemenea document”. Preşedintele democrat Emil Boc a declarat, luni, că moţiunea de cenzură iniţiată de PD va oficializa relaţia "contra naturii" dintre PNL şi PSD, concretizată într-un protocol secret, după ce liberalii au respins oferta democraţilor de a reface Alianţa DA. Boc a spus că alianţa PNL-PSD a început odată cu eliminarea PD de la guvernare şi că între liberali şi democraţi există un protocol secret. Întrebat cine va face public protocolul PNL-PSD, Boc a răspuns: "Îl vor da ei, la un moment dat, pentru că, pînă la urmă nu se vor înţelege şi vor trebui să-l dea public".