Liberalii îi cer şefului statului detalii legate de sprijinul acordat lui Voronin

Liberalii îi solicită şeful statului detalii suplimentare referitoare la afirmaţia sa conform căreia Vladimir Voronin ar fi beneficiat de sprijinul său pentru formarea majorităţii necesare alegerii preşedintelui în 2005. Într-un comunicat de presă, “PNL consideră că această afirmaţie făcută cu lejeritate de preşedintele Traian Băsescu în interviul acordat postului de radio România Actualităţi reprezintă o gafă majoră de politică externă a şefului statului (...) Afirmaţiile şefului statului sînt de natură să aşeze România într-o poziţie delicată în interiorul Uniunii Europene”. În comunicatul citat, liberalii susţin că, prin afirmaţia sa, Băsescu devine responsabil pentru derapajul Republicii Moldova de la valorile democratice şi, totodată, conferă un fundament acuzelor lui Voronin privind amestecul României în afacerile interne ale statului vecin: “Dacă este adevărat că Traian Băsescu a intervenit direct în alegerea lui Vladimir Voronin de către Parlamentul moldovean, atunci el poate fi considerat responsabil, atît pentru degradarea inacceptabilă a relaţiilor dintre România şi Republica Moldova, cît şi pentru derapajul procesului democratic din ţara vecină, derapaj ce a avut loc după instaurarea puterii comuniste în 2005. Prin afirmaţiile sale, Traian Băsescu nu face altceva decît să confirme şi să legitimeze atacurile anti-româneşti ale puterii comuniste de la Chişinău”. Amintim că preşedintele Traian Băsescu a declarat, joia trecută, că, potrivit rezultatelor de pînă acum ale alegerilor din R. Moldova, comuniştii lui Vladimir Voronin au pierdut 12 mandate, că acest lucru reprezintă “un succes al opoziţiei democratice” şi că Voronin “nu poate spera” la sprijinul său pentru a forma majoritatea: “Am înţeles că eu am expulzat ambasadorul Moldovei de la Bucureşti şi nu Voronin pe al nostru de la Chişinău. Am înţeles că noi am modificat regimul de vize şi nu Voronin. Mă rog, propaganda bolşevică şi, probabil, preşedintele Voronin şi-a adus aminte că, la un moment dat, i-am dat o mînă de ajutor să formeze majoritatea de după alegerile trecute. Probabil, mesajul acesta s-ar vrea un mesaj prin care să arate că ar vrea să coopereze. Nu, de data aceasta preşedintele Voronin nu poate spera la sprijinul meu pentru a face majoritatea de care are nevoie ca să desemneze preşedintele”. Declaraţia a fost ulterior criticată şi de preşedintele Comisiei de politică externă a Senatului, Titus Corlăţean, care a declarat că, dacă l-a ajutat pe Voronin să devină preşedinte, Băsescu e responsabil de drama din Republica Moldova din ultimii ani şi chiar de acţiunile de represiune din luna aprilie, instrumentate de comunişti: “Am ascultat stupefiat declaraţiile şi mărturisirea făcute de preşedintele Traian Băsescu cu privire la ajutorul pe care l-a acordat, în 2005, tovarăşului său Vladimir Voronin, pentru formarea unei coaliţii şi pentru a-şi prelungi mandatul şi puterea la Chişinău. Este o afirmaţie de o extremă gravitate, care îl face pe preşedintele Băsescu părtaş şi responsabil la toată drama societăţii moldoveneşti din ultimii patru ani, la toate consecinţele produse de guvernarea comunistă”.