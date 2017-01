Liberalii, între Tăriceanu și Iohannis

Tot mai mulți liberali aleg drumul pavat de Călin Popescu-Tăriceanu prin înființarea Partidului Liberal Reformator (PLR). Că este vorba despre liberali din structura centrală sau de alții din teritoriu, ei se alătură lui Tăriceanu, spunând că direcția în care merge PNL acum nu este cea pe care o vedeau ei pentru partid. Principalul motiv este acela că nu sunt de acord cu unirea PNL cu PDL, indiferent de modul în care s-a realizat aceasta. Același motiv l-a avut și primarul localităţii Chiajna, Mircea Minea, care a declarat, ieri, că se alătură proiectului politic al preşedintelui Senatului. „Începând de astăzi (n.r. - joi), parcursul meu politic va fi alături de Tăriceanu. Totodată, în perspectiva alegerilor prezidenţiale din acest an, îi voi acorda întreaga susţinere lui Tăriceanu, care, împreună cu PLR, duce mai departe adevăratele valori şi principii liberale. România are nevoie de un nou preşedinte, care să pună pe primul loc interesele cetăţenilor, de un preşedinte liberal“, a declarat Minea. El a adăugat că, în urma fuziunii dintre PNL şi PDL, nu se mai regăseşte în viziunea politică promovată de conducerea PNL şi că, prin unirea celor două partide, PNL ignoră votul dat de români în alegerile din 2012. „Decizia total greşită şi lipsită de orice fel de logică a conducerii PNL, de a fuziona cu partidul care a făcut cel mai mare rău României din ultimii ani, PDL, este una care mă întristează şi care îmi confirmă convingerea că nu am cum să mă mai regăsesc în partid. După ce am luptat împotriva guvernării PDL, care a adus numai deservicii cetăţenilor, acum liderii PNL au renunţat la această bătălie şi s-au aruncat în braţele democrat liberalilor, renunţând chiar şi la identitatea liberală care a caracterizat partidul timp de 139 de ani“, a menţionat primarul din Chiajna. Dacă unii anunță transparent deciziile pe care le iau, în privința altora s-au lansat doar zvonuri privind o eventuală părăsire a PNL. Bursa zvonurilor vorbește despre faptul că persoane precum primarul Sectorului 6, Rareş Mănescu, ar urma să plece din partid, ba chiar ar organiza congresul PLR ce va avea lor zilele astea. Și nu este singurul. Renate Weber, Norica Nicolai şi chiar Ramona Mănescu ar urma, conform zvonurilor, să plece din PNL. Fostul ministru al Transporturilor a negat însă acest zvon, afirmând totodată că drumul ales de Tăriceanu este unul greșit.

REACȚII DURE Mircea Ionescu-Quintus nu este la fel de îngăduitor cu Tăriceanu, atunci când vine vorba despre valorile liberalismului. Quintus a catalogat ca fiind o mizerie acțiunea lui Călin Popescu-Tăriceanu prin care și-a făcut campanie, miercuri, la Ploiești, depunând flori la statuia lui I.G. Duca și vorbind despre liberalism. „Sunt niște oameni care nu au nicio legătură cu liberalismul, cu I.G. Duca. E o nerușinare. Se încearcă să se rupă din PNL toate resturile, care n-au nicio legătură cu Duca“, a comentat Mircea Ionescu-Quintus, în condițiile în care el este cel care a militat, inclusiv în Consiliul Local Ploiești, pentru amplasarea statuii în centrul orașului. „Noi am făcut statuia la Baia Mare. Am instalat-o la Ploiești pentru a menține vie ideea liberalismului, dar ce s-a întâmplat astăzi (miercuri - n.r.) nu are nicio legătură cu liberalismul“, a mai declarat Mircea Ionescu-Quintus. Președintele de onoare al PNL a subliniat faptul că evenimentul organizat miercuri de Tăriceanu nu poate fi considerat o comemorare a lui Duca, pentru că nu are nicio legătură nici cu nașterea, nici cu moartea acestuia, I.G. Duca fiind născut în 20 decembrie 1879 și decedând în 29 decembrie 1933.