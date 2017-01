Liberalii râvnesc la funcția lui Tăriceanu de la Senat

Prin PNL umblă zvonul că liberalii au pus ochii pe funcția de șef al Senatului, deținută de Călin Popescu-Tăriceanu. Surse din interiorul acestei formațiuni spun că se doreşte îndepărtarea preşedintelui Camerei superioare a Parlamentului și înlocuirea lui cu pedelisto-liberalul Vasile Blaga. Nimic nou sub soare, am putea spune, dat fiind că, în ultimele săptămâni, liberalii numai despre aspirațiile lor de guvernare au vorbit. Blaga a mai deţinut acest post şi în timpul guvernării Boc. Conform regulamentului Senatului, pentru a-l putea îndepărta pe Tăriceanu liberalii au nevoie de minimum jumătate plus unu din semnăturile totalului de senatori. În regulament se prevede şi că o treime dintre senatori ar putea să-l debarce pe Tăriceanu, dar asta doar în condiţiile în care ar fi încălcat regulamentul sau Constituţia. Liberalii îşi doresc schimbări şi la Camera Deputaţilor, unde vor să-l înlocuiască pe Valeriu Zgonea cu Alina Gorghiu, însă acolo nu liberalii deţin majoritatea.