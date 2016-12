Liberalii se dezic de Iorguş

În timp ce PNL Constanţa a intrat într-o prelungită stare de amorţeală, cauzată de pierderea unui prieten drag, mă refer, evident, la debarcarea lui Tăriceanu, la Mangalia, în acelaşi partid, se întîmplă lucruri interesante. După anunţarea candidaturii lui Sorin Andrei la şefia filialei municipale, primul care a făcut pasul în faţă, s-a creat un oarecare curent revoluţionar, ca să-i spun aşa, generat de declaraţiile curajoase ale acestuia. Reamintesc că, după ani de tăcere şi anonimat, este prima voce care spune că a venit momentul ca PNL Mangalia să-şi recapete identitatea. Într-o discuţie pe care am purtat-o cu Sorin Andrei, acesta a ţinut să precizeze că s-a referit clar la scoaterea partidului său din raza de influenţă a deputatului pedelist Zanfir Iorguş. Mai mult decît atît, a negat cu vehemenţă faptul că ar avea sau ar fi avut vreo relaţie de afaceri cu acesta, respingînd afirmaţiile celor care susţin că el este omul din umbră al fostului primar. Înclin să cred că are dreptate, pentru că, altfel, nu văd de ce ar mai fi lansat un atac atît de vehement la adresa lui Zanfir Iorguş, bănuit că ar deţine monopolul politic în teritoriu. E drept, în campania electorală pentru alegerile locale, a mai existat o tentativă oarecum asemănătoare, cu Viorel Oleniuc, actualul lider interimar al PNL Mangalia, în rolul principal. A fost, însă, cu siguranţă, o mişcare timidă, fără efectul exploziv al demersului făcut de Sorin Andrei. Fiind în campanie electorală, pentru că domnul Oleniuc a candidat şi dumnealui la postul de primar al Mangaliei, am avut parte, mai degrabă, de o mişcare tactică. Drept dovadă, după furtuna iscată în Consiliul Local, PNL s-a lipit iarăşi, precum marca de scrisoare, de Iorguş, parafînd menţinerea coaliţiei de pe plan local. După ani la rînd de compromisuri politice, Sorin Andrei rupe tăcerea în PNL. După cîteva zile de ameţeală totală, perioadă în care unii domni din conducerea judeţeană au preferat să adopte tactica mortului din păpuşoi, a ieşit la rampă un alt liberal. Într-un interviu acordat unui ziar local, referindu-se la situaţia existentă în organizaţia municipală Mangalia, Mircea Diaconu declară: ”Pentru mine important este ca PNL să-şi recapete propria identitate, să-şi regăsească propriul electorat, să-şi poată ajuta oamenii care îi reprezintă, iar aceşti oameni să aducă alţi oameni şi aşa mai departe…” Cu sau fără Iorguş, criza de identitate cu care se confruntă de multă vreme PNL Mangalia este o problemă acută. Într-un fel, este şi vina celor care gestionează acest partid la nivel judeţean. Mă aşteptam ca unii dintre liderii orgolioşi, cum ar fi, de pildă, Puiu Haşotti, să reacţioneze vehement şi să pună piciorul în prag. Cum este posibil ca liderul unei alte formaţiuni politice, indiferent de culoarea sau doctrina sa, să se identifice cu PNL? Mai mult decît atît, totul să se învîrtă doar în jurul lui, indiferent de funcţia pe care o are pe plan local! Din păcate, în ultimii ani, asta a fost realitatea la Mangalia, liberalii fiind receptaţi ca o anexă a deputatului Iorguş, chiar şi în perioada cînd acesta era membru al PSD! În ceea ce îl priveşte pe Zanfir Iorguş, trebuie să recunosc, este meritul lui de a fi reuşit să coaguleze în jurul său toate forţele politice, mai puţin PSD, din sudul judeţului. Revin la declaraţia lui Mircea Diaconu. Este un prim semnal că îndemnul lui Sorin Andrei a prins, cuvîntul de ordine fiind identitatea acestui partid la Mangalia. Demersul domnului Diaconu este lăudabil, ţinînd cont că domnia sa a fost suspendat din PNL pe motiv că ar fi adus unele critici conducerii organizaţiei judeţene! Dacă unui activist i se pune botniţă, dar el continuă să vorbească, atunci cînd este lăsat slobod, atunci, cu siguranţă, se întîmplă ceva în acel partid. A fost suficientă o singură scînteie capabilă să reaprindă orgoliul liberalilor care tac de prea multă vreme. Doar cîţiva dintre ei sînt recunoscuţi ca fiind sateliţii lui Iorguş. Cei mai mulţi vor schimbarea. E posibil ca ea să se producă după alegerile de la municipiu. Că tot veni vorba, urmează să apară iepuraşul portocaliu…