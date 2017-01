Liberalii se refugiază în PLR după cataclismul cu PDL

07:10:55 / 02 August 2014

tinichelele politicianiste

Sa crezi ca poti face cu o adunatura ce nu s-a putut face cu un partid - ne referim la noua echipa de transfugi - este mai mult decat o cacealma . In realitate, acesti voiajori reprezinta tot ce are mai rau politicianismul romanesc . Si nu sunt singurii . Daca Tararache si Stanisoara reprezinta astazi " adevaratul PNL " nu mai avem nicio speranta ca democratia se va instaura vreodata in Romania . Nu exista in limba romana epitete care sa poata caracteriza ticalosia politicienilor carora romanii le acorda votul fara nici un simt de raspundere . Drama consta in faptul ca toti , fara exceptie - si ne referim la toate partidele - sunt la nivelul lui Tararache si Ghise . Dovada ? Faptul ca din dec .1989 si pana astazi nu s-a realizat nimic din ceea ce numim progres si prosperitate . Toti politicianistii s-au specializat in palavrageala si hotie si carierism . Dar , vor spune unii , nu fura toti . De acord . Cinstea e variata . Nu furi , dar te faci ca nu vezi cum fura cel de langa tine . Ai dovada ca ai ales un ticalos si l-ai facut parlamentar , si la urmatoarele alegeri il votezi iar . Plagile de care a suferit Egiptul in vremurile biblice sunt fleacuri pe langa plaga politicianismului din Romania, si au durat doar sapte ani . Plaga politicianismului romanesc dureaza de 23 de ani .Si asta inca nu este nimic . Nici nu banuim ce ne asteapta daca Ponta , cu ajutorul nostru , va ajunge presedinte . Ceea ce , este de dorit . Poate ca doar asa se vor convinge cetatenii ca nu poti fi mintiti si trasi pe sfoara la nesfarsit . Retinem din articol expresia " nume sonore " si realizam ca e vorba de tinichele politice numai bune de trmis la reciclare sau de legat de coada jigodiilor politicianiste .