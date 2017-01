Liberalii şi democraţii îşi ascut limbile... dar tocesc plugurile

Descentralizarea, pe ordinea de zi a liberalilor...

Preşedintele PNL, premierul Călin Popescu Tăriceanu, a vorbit, sîmbătă, după Delegaţia Permanentă PNL de la Constanţa, despre proiectele politice ale PNL. Primul domeniu abordat de preşedintele PNL a fost agricultura, el vorbind despre succesul proiectelor SAPARD şi despre capacitatea României de a absorbi fondurile europene. "Ţinînd cont de dezvoltarea agriculturii şi de necesităţile acestui domeniu, am hotărît să alocăm bani din bugetul central pentru proiectele care au fost finanţate SAPARD. Cu alte cuvinte, să facem un fel de SAPARD românesc, co-finanţarea celor 1.700 de proiecte urmînd să fie făcută cu bani de la buget pe următorii doi ani", a declarat Tăriceanu. Al doilea punct pe ordinea de zi a discuţiilor din cadrul Delegaţiei Permanente a PNL a fost Ordonanţa de Guvern 7/2006, privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural. "Iniţial, pentru acest proiect au fost alocate 1.500 de miliarde lei, iar la rectificarea bugetară am hotărît să majorăm suma pentru anul în curs cu încă 2.000 de miliarde. În plus, pentru perioada 2006-2008, am hotărît să dublăm suma alocată iniţial, de la 10.000 de miliarde lei, la 20.000 miliarde lei, întrucît, anul acesta, cele mai multe dintre proiecte abia vor fi demarate. Vrem să îmbunătăţim infrastructura rurală şi vom propune, în perioada următoare, proiecte privind asfaltarea a 5.000 de kilometri de drumuri judeţene, ceea ce înseamnă aprox. 130 de kilometri în fiecare judeţ. Aceste finanţări nu vor intra pe Ordonanţa 7/2006, ci vom face un proiect separat, care se va desfăşura prin Consiliile Judeţene", a declarat preşedintele PNL. În cadrul Delegaţiei Permanente a mai fost discutat şi proiectul privind construcţia a 1.000 de terenuri de fotbal în mediul rural. "Aceste proiecte trebuie să fie la îndemîna tuturor şi cît mai accesibile", a adăugat Tăriceanu. El a adăugat că militează pentru transferarea bazelor sportive de la nivel central la administraţiile locale. "Sînt adeptul unei descentralizări puternice, fie că este vorba de agricultură sau învăţămînt, dar aceste proceduri cad în sarcina miniştrilor de resort. Întotdeauna am susţinut aducerea deciziei cît mai aproape de cetăţean. Nu cred în capacitatea unui Guvern central de a rezolva problemele dintr-o localitate îndepărtată. Factorul de descentralizare va ameliora funcţionarea multor instituţii", a declarat premierul. Un alt proiect destinal mediului rural se referă la alocarea unei sume de 100 milioane de euro pentru reabilitarea fostelor Case de Cultură de la sate. "La această sumă se vor adăuga, anul viitor, încă 300 de milioane de euro, fonduri nerambursabile de UE. Proiectul a fost propus de Ministrul Culturii şi Cultelor, Adrian Iorgulescu", a mai spus Tăriceanu. Reamintim că, numai cu o zi înainte, preşedintele Traian Băsescu bătuse monedă pe ideea descentralizării, tot la malul mării, la Şcoala de vară de la Costineşti, iar liberalii nu au făcut altceva decît să îi răspundă şefului statului.