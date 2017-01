Liberalii vor scumpirea retroactivă a gigacaloriei la Mangalia

“Atenţie cetăţeni ai Mangaliei, consilierii PNL şi PD-L, dirijaţi de viceprimarul Virel Oleniuc, condus la rîndu-i de Zanfir Iorguş, vă pregătesc ceva: vor să mărească tariful gigacaloriei de trei ori consecutiv, din care două dintre creşteri sînt retroactive”, este anunţul pe care îl face primarul Claudiu Tusac, înaintea şedinţei extraordinare de Consiliul Local, care va avea loc astăzi la Casa de Cultură. Tusac a declarat că actualul viceprimar propune consilierilor locali majorarea tarifului gigacaloriei practicat de societatea de distribuţie a agentului termic, Rominterm, trei la rînd. La articolul 1 se supune aprobării creşterea tarifului de la 329,16 (fără TVA) pentru populaţie la 349,99 de lei (fără TVA), la art. 2 se propune majorarea tarifului de la 349,99 (fără TVA) la 408,08 (fără TVA), iar ultima majorare de tarif este propusă de la 408,88 (fără TVA) la 449,40 (fără TVA). În cazul în care proiectul va fi aprobat în forma propusă de liberali, prima majorare va intra în vigoare retroactiv cu 03.03.2008, a doua majorare de la data de 06.06.2008, iar ultima de la 07.08.2008. Cu toate că populaţia plăteşte doar 175 de lei, va resimţi majorarea deoarece Primăria este nevoită să mărească subvenţia la energie termică de la 90 de lei la aproape 240 de lei, fapt care va genera presiuni uriaşe asupra bugetului local.

Propunerea de creştere retroactivă succesivă, într-o singură şedinţă, a tarifului gigacaloriei a fost explicată de primarul Claudiu Tusac: “A început campania electorală pentru PNL şi PD-L. E clar, vor să lovească în mine, să facă pe locuitori să creadă că Tusac este de vină, deşi nu este aşa. După ce am preluat Primăria, aveam o datorie de peste 85 miliarde de lei vechi. O parte din debit era datat din 2007 şi se ridică la 35 de miliarde de lei, bani care reprezentau partea de subvenţie de la stat. Numai că, această sumă nu a fost inclusă în buget din cauza Guvernului, care nu a alocat partea sa de subvenţie pentru agentul termic. Acest lucru s-a înregistrat din cauza proastei gestiuni a fostului primar Zanfir Iorguş, care nu şi-a făcut datoria faţă de cetăţeni şi nu a făcut demersuri pentru a recupera banii de la Guvern. Pentru o parte din datorie am discutat cu cei de la Rominterm, stabilind împreună cu ei să plătim debitele în tranşe. Numai că am aflat că Rominterm ne-a dat în judecată pentru cele 35 de miliarde încă din luna februarie a acestui an. Pînă să vin eu la Primărie, cei de la Rominterm au propus mărirea gigacaloriei, dar Iorguş a refuzat sistematic, pe motive electorale, că dădea bine în ochii cetăţeanului să păstreze acelaşi tarif la apă caldă şi căldură. Intersant este că iniţiativa viceprimarului pentru recuperarea datoriilor prevede ca mărirea să se facă şi retroactiv, adică exact în perioada în care Iorguş a refuzat majorarea tarifului gigacaloriei”, a spus Tusac. El a adăugat că nu s-ar opune creşterii la zi a tarifului, dar este total împotriva unei majorări retroactive. “Astfel, unii dintre consilierii locali au găsit ca modalitate de rezolvare a acestei probleme mărirea retroactiovă a preţului la gigacalorie. În cazul în care proiectul de hotărîre va fi aprobat în forma propusă de liberali, cetăţenii vor plăti din urmă mărirea preţului la apă caldă pentru perioada martie - septembrie. Această situaţie demonstrază că Zanfir Iorguş conduce alianţa PNL - PD-L după bunul plac, urmărindu-şi propriile interese. Asta face din Mangalia cel mai scump oraş din România la preţul gigacaloriei. Acest grup de interese s-a unit pentru a muşamaliza hoţia şi proasta gestiune a banilor publici din ultimii 12 ani de zile”, a adăugat Tusac. Primarul a spus că nu se pune problema întreruperii apei calde sau a căldurii în această iarnă. Tusac a mai precizat că el are soluţia ieşirii din această criză, dar îi aşteaptă pe „deştepţii” de la PD-L şi PNL să vină şi ei cu soluţii.