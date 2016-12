Liberalilor nu le pasă de reabilitarea sistemului de irigații

DEȘERTIFICARE Despăduririle făcute în timpul regimului comunist pentru extinderea suprafețelor agricole, coroborate cu poluarea excesivă, au accentuat procesul de deșertificare în sudul țării. Cea mai expusă regiune la procesul de deșertificare este Dobrogea. Despre acest fenomen s-a vorbit foarte mult încă din 2004, însă abia în 2009 au fost luate primele măsuri pentru stoparea sa. În perioada 2004 - 2009, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a făcut numeroase adrese către Ministerul Agriculturii, prin care solicita sprijinul ministerului în vederea salvării terenurilor agricole din judeţ. Undeva prin anul 2007, fostul secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii Gheorghe Albu a încercat să vină în sprijinul CJC, însă fără succes. În tot acest timp, situaţia în Dobrogea se agrava, an de an agricultorii din Constanţa solicitând despăgubiri pentru culturile calamitate. Asta în condițiile în care sistemul de irigații era la pământ. În aceeaşi perioadă, specialiştii în agricultură au realizat mai multe analize şi au venit cu o serie de soluţii: reabilitarea sistemului de irigaţii, refacerea vechilor perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole, mărirea subvenţiei etc. În urma analizării situaţiei am aflat că, în judeţul Constanţa, doar 3,5% din suprafaţa agricolă este împădurită, foarte puţin în comparaţie cu 18% cât este media naţională sau 27% cât este media europeană. Din toate soluţiile propuse, cea mai la îndemână pentru CJC a fost cea a refacerii perdelelor forestiere. În această luptă contra deșertificării, CJC a încercat să preia de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare întreg sistemul de irigații. După mai bine de cinci ani de solicitări şi adrese către Guvernul României, discuțiile au intrat în impas, deoarece s-a descoperit că foarte multe componente din inventar nu există!

LIBERALII, IGNORANȚI CU IRIGAȚIILE La presiunea agricultorilor și la solictarea Guvernului, în Parlament a fost elaborat un proiect de lege care vizează, în următorii cinci ani, investiţii de un miliard de euro în sistemul de irigaţii. Supus la vot în urmă cu trei zile, proiectul a picat din cauza numărului insuficient de voturi, în contextul absenţelor din rândul coaliţiei şi a abţinerii aleșilor PNL de la vot. „Proiectul avea nevoie de o majoritate calificată, fiind o lege organică, adică de peste 200 de voturi. Doar PSD, UNPR și ALDE au votat, liberalii s-au abținut. Astfel, investițiile în sistemul de irigații trebuie să mai aștepte”, au arătat surse social democrate din Parlament. Întrebat de ce liberalii nu au votat un astfel de proiect, așteptat cu sufletul la gură de agricultori, deputatul PNL de Constanța Gheorghe Dragomir a declarat că liberalii nu sunt împotriva reabilitării sistemului de irigații, numai că suma de un miliard de euro prevăzută în proiect este mult prea mică. „Pentru revitalizarea irigațiilor ar trebui 17 miliarde de euro. Bineînțeles, nu putem să alocăm atât de mulți bani, dar nici un miliard”, a spus Dragomir. Cu această scuză, liberalii au preferat să blocheze o investiție în irigații. Fie ea și de "doar un miliard de euro".

SE LASĂ CU PROTESTE? Nemulțumiți de atitudinea parlamentarilor PNL, cei din Federația Agrostar, cea mai mare organizație sindicală din domeniul agricol, amenință cu proteste de stradă dacă acest proiect nu este supus din nou la vot. „Cerem aprobarea proiectului astfel încât să producă efecte cât mai repede și să nu avem și la anul munca distrusă. Agrostar consideră că această lege este vitală pentru agricultori, iar parlamentarii trebuie să mai aprobe legi și pentru agricultori, nu doar pentru ei”, a declarat președintele Agrostar, Niculae Ștefan.

