Liberalizarea pieţei gazelor = scumpiri majore

Calendarul de liberalizare a pieţei gazelor naturale prevede o majorare de 10% a preţului pentru consumatorii casnici pe parcursul acestui an şi o creştere de 18% pentru industrie, însă scumpirile efective vor ţine cont de realităţile pieţei de la începutul fiecărui trimestru din 2014. Calendarul de liberalizare a fost agreat în 2012 de către Guvernul României, Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană şi prevede liberalizarea totală a pieţei pentru consumatorii casnici până la 31 decembrie 2018. Pentru industrie, calendarul prevede liberalizarea completă până la 31 decembrie 2014, însă, potrivit Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, există posibilitatea prelungirii termenului cu un an, dacă în 2014 se constată că diferenţa dintre preţul gazelor de producţie internă şi cel de import este prea mare. La momentul convergenţei, adică 1 ianuarie 2019, tarifele reglementate vor fi eliminate pentru toţi consumatorii, cu excepţia celor vulnerabili, care vor plăti în continuare tarifele stabilite de ANRE dacă vor îndeplini anumite condiţii de la acea vreme. Mai departe, anii următori, calendarul stabilit în 2012 prevede o scumpire de 12% pe an în intervalul 2015-2018, urmând ca, la 1 ianuarie 2019, toţi consumatorii din România să plătească preţul pieţei, mai puţin cei vulnerabili, care vor beneficia în continuare de tarife reglementate.