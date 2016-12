Liberalul Crin Antonescu, candidat oficial la Preşedinţie

Delegaţia Permanentă a PNL, întrunită sîmbătă, l-a desemnat candidat la Preşedinţia României pe liderul partidului, Crin Antonescu, acesta întrunind 175 de voturi pentru şi 3 împotrivă de la membrii Delegaţiei. De la această şedinţă au lipsit Călin Popescu Tăriceanu, Mircea Ionescu Quintus şi Radu Cîmpeanu, iar prim-vicepreşedintele PNL Ludovic Orban a spus că fiecare dintre cei trei a avut motive întemeiate să lipsească. Antonescu a declarat, la congresul Ligii Aleşilor Locali, care a urmat Delegaţiei Permanente, că nu va candida la Preşedinţia României ca să scape de puşcărie, ca să nu fie dat jos de propriul partid sau pentru o zi de glorie, ci pentru a-i reprezenta pe oameni: “E un legămînt pe care îl vom face şi vom vedea atunci dacă majoritatea tăcută, cuviincioasă, cu bun-simţ, cu bun-gust şi cu Dumnezeu va vorbi. Aceasta e speranţa mea şi cu ea intru în luptă”. Antonescu a spus că primeşte “cu recunoştinţă, încredere şi cu emoţiune” misiunea pe care liberalii i-au dat-o. El a spus că, într-un fel, prin decizia de desemnare a sa ca şi candidat al PNL la prezidenţiale îşi ia rămas bun de la liberali, pentru că drumul său are “un sens unic şi anume victoria!”. Liderul PNL a invocat faptul că liberalii se află în faţa unui moment istoric greu, alegerile euroaprlamentare şi prezidenţiale avînd loc în plină criză: “Nu avem instanţe, model, mediatori, nu avem autorităţi. Or primul pas pe care îl putem face este să dăm României nu doar un alt preşedinte, ca persoană, ci un alt model, un alt comportament, o altă atitudine de preşedinte. România are nevoie mai mult ca oricînd de un preşedinte care să fie instanţă şi model pentru lumea politică, pentru opinia pubică, de un preşedinte care să fie moderator şi liant”. El crede că România nu a avut şi nu are “un asemenea moderator echidistant, echilibrat şi totuşi pasionat, are nevoi de un asemena preşedinte, iar misiunea cea mai importantă şi cea mai grea a viitorului preşedinte al României va fi să readucă românilor încrederea şi solidaritatea”. În ce priveşte luptele electorale care îi aşteaptă pe liberali, Antonescu le-a cerut liberalilor să nu lupte “cu ghearele, cu dinţii”, ci cu convingerea că şi ei au păcatele lor, “că trufia şi lăcomia, egoismul, invidia, furia” nu i-au ocolit.