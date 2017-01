Liberalul Horea Uioreanu rămâne în arest

Președintele suspendat al Consiliului Județean Cluj, liberalul Horia Uioreanu, rămâne în arest. Magistrații Tribunalului Cluj au decis, ieri, menţinerea acestei măsuri în cazul lui şi al oamenilor de afaceri Ioan Bene şi Vasile Pogăcean (de la care el ar fi luat șpagă), trimişi în judecată pentru fapte de corupţie. Judecătorul Simona Trestianu, purtător de cuvânt al Tribunalului, a declarat că decizia de menținere în arest a celor trei a fost luată de instanță după ce a fost verificată măsura arestării preventive, cum prevede legea: "Această perioadă nu trebuie, însă, să depășească 30 de zile". Evident că avocatul lui Uioreanu a încercat să solicite instanței înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă magistrații nu s-au lăsat înduplecați. Avocatul a adăugat că a discutat cu clientul său despre demisia din funcția de președinte al CJ Cluj și l-a sfătuit pe Uioreanu să nu demisioneze încă. Liberalul mai are însă mult de luptat pentru a-și dovedi nevinovăția, căci a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru trei infracţiuni de luare de mită, din care două în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participaţiei improprii ca instigator, în formă continuată, şi complicitate la spălare de bani. Și asta nu este tot. El mai are un dosar penal. În acea speță este vorba de folosirea unor informații secrete de la SRI, cu ajutorul unei "cârtițe".