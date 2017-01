Liberty Parade, cel mai aşteptat eveniment dance din România

Liberty Parade, cel mai mare eveniment dance din România, va avea loc, în acest week-end. Fanii muzicii house se vor putea bucura, pe plaja Liberty Parade Arena dintre staţiunile Venus şi Saturn, de un show de lumină, sunet şi efecte speciale, invitat special al acestei ediţii fiind celebrul DJ Tonka. După ce, vreme de cinci ani, a avut loc la Vama Veche, evenimentul a fost mutat, anul trecut, la Venus şi a adunat un public impresionant de aprox. 40.000 de persoane, care au rezistat sub o ploaie torenţială pînă dimineaţă. Parada celor trei camioane-gigant va începe la ora 18.00, în Olimp, şi va trece prin fiecare staţiune cu aceeaşi veselie, exuberanţă, culoare şi muzică pînă în Saturn, pregătind, astfel, publicul pentru show-ul de pe scenă. Anul acesta vor mixa 100% live, pe imensele camioane Liberty Parade, DJ Andy Craze, Dan Ene şi DJ Claus. "Regula" este aceeaşi ca în fiecare an: cu cît tinerii vin mai “coloraţi“, pictaţi, mascaţi, cu atît şansele participanţilor de a se urca în camioane vor creşte.

În anul 2001, în luna iunie, a avut loc, la Bucureşti, primul Liberty Parade: cu 3 camioane Roman pline de praf şi ruginite, cu mai bine de 1.000 de oameni veseli în urma camioanelor. A fost un succes neaşteptat. Aşa că... visătorii de la Radio 21 şi prietenii de la Publicis au decis să mai facă un Liberty Parade în acelaşi an, peste o lună şi o săptămînă, pe 4 august, la Vama Veche. S-au adunat atunci 12 000 de parsoane, într-o Vamă a rockerilor, s-a dansat fără întrerupere pînă dimineaţa, s-au blocat staţiunile de la mare cu parada camioanelor şi s-a născut atunci un eveniment extraordinar. Liberty Parade a continuat să crească în fiecare an: 20.000 de oameni în 2002, 25.000 în 2003, mai bine de 35.000 de participanţi în 2004 şi peste 40.000, pe 6 august 2005. Camioane mari, noi, superbe. Scena up-gradată de la an la an. Un sound perfect curat şi cel mai performant sistem de sunet de pe piaţă. Dansatori, efecte speciale, lumini inteligente, lasere, proiectii multimedia, cei mai buni DJ români, invitaţi străini de marcă. Şi pentru că Vama Veche, cîndva un bastion al libertăţii de exprimare şi al lipsei barierelor de orice fel, cîndva o plajă largă şi fericită, a devenit o mică aglomerare urbană, Liberty Parade s-a mutat în 2005 pe o nouă plajă: Liberty Parade Arena, între Venus şi Saturn, un loc uriaş şi "necucerit" de... baruri, clădiri şi chioşcuri. Locul unde o mare de oameni a stat anul trecut cu mîinile în aer, sub o ploaie torenţială, pentru a celebra cel mai mare eveniment house din România. Aşteptat în fiecare an de miile de fani din toată ţara, Liberty Parade se întîmplă o dată pe an, de şase ani.

10.000 de metri pătraţi de... scenă

Plaja Liberty Parade Arena dintre Venus şi Saturn, care va găzdui spectacolul hi-tech pus la cale de cei de la Five's International, se întinde pe o suprafaţă de peste 10.000 de metri pătraţi. Pe scena Liberty Parade vor mixa DJ Liquid, "Haute Culture", "Şuie Paparude" (100% live act), DJ Optick, DJ Allen şi Horace Dan D. Invitatul special al Liberty Parade 2006 este DJ Tonka, cunoscut pentru extraordinarele sale remixuri la piesele unor artişti celebri precum Salt' n' Pepa, Bootsy Collins, Colonel Abrahams, Jimmy Sommerville, P. Diddy, Erick Morillo, Dave Angel, dar şi pentru compoziţiile proprii recunoscute ca "positive electro dance music".Thomas Rene Gerlach activează pe scena electro internaţională de la jumătatea anilor ''90, fie sub titulatura Dj Tonka, fie sub Chip Tunes sau Thomtastic. Încă de la începutul carierei sale ca dj, el a declarat că artiştii care i-au influenţat cel mai mult muzică sînt Grandmaster Flash şi Depeche Mode. În scurt timp, el s-a afirmat pe scena remixurilor, mixînd de la pop la hip-hop. Tonka a lansat, în anul 2000, labelul Vivienne Records, primul produs fiind "Don't Afraid", un single care a staţionat, şase săptămîni, pe prima poziţie a topului dance din Germania.

Anul acesta, ca noutate absolută, se va pune în vînzare compilaţia Liberty Parade, care conţine cîteva dintre cele mai de succes piese mixate pe scenă de-a lungul anilor, alături de imnul oficial de anul acesta, "Feel Good" - Activ & Optick. Tot în premieră absolută, participanţii la Liberty Parade 2006 vor putea să îşi cumpere tricourile oficiale ale evenimentului, produse în ediţie limitată. În anul 2006, litoralul Mării Neagre va răsuna de ritmuri dance, pe 29 iulie 2006, din Olimp pînă la Saturn şi apoi, pînă în zorii zilei, la scena Liberty Parade Arena între Venus şi Saturn.