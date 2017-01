Libienii se dau drept diplomaţi olandezi, pentru a-i găsi lui Muammar Gadhafi o locuinţă în New York

Oficiali libieni au încercat să-i găsească liderului Muammar Gadhafi o locuinţă în New York, în care să fie cazat în timpul reuniunii anuale a Adunării Generale a ONU, dîndu-se drept diplomaţi olandezi, dar nu au avut succes, relatează cotidianul britanic ”The Times”, în ediţia online de marţi. Reprezentanţii libieni au abordat un agent imobiliar din New York în legătură cu închirierea unei clădiri de şase etaje pe East 78th Street. ”După cîteva conversaţii, accentele nu se potriveau. Cînd au început e-mailurile, a devenit foarte clar. E-mailurile aveau adresa ambasadei Libiei!, a spus Jason Haber, licenţiat la Columbia University School of International and Public Affairs. Colonelul Gadhafi, liderul cel mai longeviv din lume, urma să sosească în New York, luni noaptea.

După 11 ani de sancţiuni impuse de ONU, Libia deţine, în prezent, un loc în Consiliul de Securitate, format din 15 state şi, în acest an, preşedinţia Adunării Generale a ONU. Colonelul Gadhafi este, de asemenea, liderul Uniunii Africane. Reabilitarea sa pe scena internaţională a fost împiedicată de eliberarea de către Marea Britanie a autorului atentatului de la Lockerbie, Abdelbaset Ali al-Megrahi. Revolta cu care această eliberare a fost primită în SUA a transformat într-o sarcină dificilă găsirea unui locuinţe pentru liderul libian. Gadhafi a dorit iniţial să-şi amplaseze cortul său tradiţional în Central Park, dar a fost refuzat de autorităţi. El a vrut apoi să se cazeze într-o suburbie a oraşului New Jersey, ceea ce a provocat o revoltă locală. Oficialii libieni au încercat să găsească un hotel cu grădină lîngă sediul Naţiunilor Unite, dar fără succes, din cauza plîngerilor făcute de clienţi. Liderul libian va fi obligat să se cazeze la misiunea diplomatică a Libiei, care nu are o grădină de dimensiuni mari.