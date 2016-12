Libra Bank îşi schimbă numele

Începând din această lună, Libra Bank îşi schimbă denumirea în Libra Internet Bank. Banca se va concentra în continuare pe nişa sa tradiţională, cea a profesiilor liberale şi a IMM-urilor, urmând să exploateze însă şi oportunităţile oferite de mediul online. „Potrivit reprezentanţilor băncii, primii paşi în exploatarea oportunităţilor de dezvoltare oferite de mediul online au fost deja făcuţi - am poziţionat serviciul de Internet Banking sub platforma consacrată Next Level Internet Banking”, spun oficialii băncii.