Libra Bank majorează dobînzile

Libra Bank a majorat dobînzile la depozitele în lei pînă la 12,3% pe an, iar la depozitele în euro pînă la 6,25% pe an. În cazul plasamentelor în monedă naţională cu dobîndă variabilă constituite pe un an, dobînda este de 12,3%, iar la cele pe şase luni, de 12,15%. Depozitele cu dobîndă fixă pe trei şi şase luni sînt recompensate cu o dobîndă de 12%, iar cele cu scadenţe la nouă luni şi un an au un randament de 11,75%. În ambele cazuri, plata dobînzii se face la scadenţă. Libra Bank oferă o dobîndă de 4,5% pentru conturile curente în euro ale persoanelor fizice şi de 0,5% pentru cele deţinute de persoanle juridice. Pentru depozitele în euro, dobînda plătită de către bancă urcă de la 5% pentru plasamentele pe o lună, pînă la 6,25% pentru cele cu scadenţa la trei ani. Depozitul Partener, cu asigurare de viaţă plătită de Libra Bank, are o dobîndă de 11% pe an la scadenţa de şase luni şi de 10,75% la 12 luni, pentru persoanele cu vîrsta între 18 şi 69 de ani. Specialiştii profesiilor liberale, membrii familiilor lor, precum şi pensionarii de orice categorie, care îşi constituie la Libra Bank depozite în lei, euro sau dolari, la termen de pînă la 12 luni, beneficiază în continuare de bonusul permanent de 0,25%. Posesorii cardului de economii Libra Mix primesc o dobîndă de 11% pe an la banii păstraţi pe card (minim 500 lei), avînd acces flexibil oricînd la fondurile proprii, fără comision pentru emitere şi plăţi la comercianţi din ţară şi străinătate.