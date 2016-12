Librării... virtuale şi librari

Pe piaţa românească de carte sunt foarte puţine librării care nu ţin de o editură sau nu fac parte dintr-un lanţ care comercializează mai multe produse. Una dintre acestea, al cărei nume este cunoscut la nivel naţional, este Prăvălia cu Cărţi. „Lumea ne ştie mai mult de pe net şi are impresia că suntem din Bucureşti, pentru că numele nostru este cunoscut în capitală, dar şi în alte zone din ţară”, a declarat patronul librăriei, Cristian Zeciu.

LIBRARUL. Acesta a precizat că doreşte să fie numit librar, pentru că nu se consideră patron în adevăratul sens al cuvântului. „Nu consider o afacere ceea ce fac eu. Dacă era vorba doar de interes comercial, luam şi eu bani în fiecare lună, cum iau angajaţii mei”, a spus Zeciu. El este prezent pe piaţă încă din 1990, când, neintrând la facultate, tatăl său i-a recomandat să facă nişte bani, chiar şi vânzând ziare. Ceea ce tânărul absolvent de liceu a făcut, dintr-o cameră a casei bunicii sale. Anul următor, după întâlnirea cu Gabriel Liiceanu, directorul editurii Humanitas, care era prezent la primul târg de carte de la Neptun, a început să se axeze pe comerţul de cărţi. „Era o nebunie în 1990, lumea cumpărând de la cinci ziare în sus. După ce am trecut pe cărţi, am avut şi o tarabă, vara, în Mamaia. Nu o să mai vindem cărţi ca atunci niciodată. Nu exista o reţea de distribuţie bine pusă la punct, iar lumea nu prea găsea cărţi. Noi le aduceam de la Bucureşti, turiştii fiind încântaţi că găseau titluri noi”, a povestit librarul. Facultatea a făcut-o, până la urmă, începând cu 1991, dar consideră perioada respectivă o pierdere de timp: „Am pierdut nişte ani din viaţă. În intervalul respectiv m-am ocupat, totuşi, de distribuţia cărţilor pentru afacerea mea, fiind student în Bucureşti”.

20 DE ANI DE COMERŢ CU CĂRŢI. Potrivit lui Cristian Zeciu, piaţa cărţilor din România a cunoscut mai multe suişuri şi coborâşuri, actualmente înregistrând un regres vizibil. „Noi ne axăm mai mult pe vânzările de pe net, unde lumea mai cumpără cărţi. În timp, piaţa a urcat şi a coborât. O perioadă bună, de exemplu, a fost cea a începutului reformelor din învăţământ, când era degringolada manualelor alternative. La un moment dat existau 11 manuale de la aceeaşi editură pentru aceeaşi materie. Însă, de doi ani încoace, se simte că populaţia nu mai are putere de cumpărare. La aceasta cred că se adaugă şi efortul continuu, ce durează de 20 de ani, de a trece de la o zi la alta, care a îndepărtat mulţi oameni de carte. În plus, obişnuiţi cu mall-urile, oamenii nu mai comunică cu noi, librarii, când ne trec pragul, spiritul micilor librării fiind pe moarte”, a mai spus Zeciu. El a adăugat că, în acest an, pe o piaţă constănţeană, care a fost întotdeauna sub multe altele din ţară la vânzarea de cărţi, nici manualele şcolare nu se mai vând. „Vânzările de manuale sunt la 10% faţă de cele din 2007, care nu a fost un an fenomenal”, a explicat librarul. Criza a avut însă, în opinia sa, şi efecte benefice: ieftinirea cărţilor şi ieşirea din anonimat a micilor edituri, care au trebuit să contacteze comercianţii. „Editurile de nişă ne-au contactat şi au ieşit pe piaţă, ceea ce este un lucru bun. Cine ştia înainte de editura Arhetip? Aceasta a tipărit în facsimil “Dacia Preistorică” de Nicolae Densuşianu, carte care face parte dintr-un curent care aduce cititorilor informaţii despre strămoşii noştri, dacii. Dintre lucrările de acest gen, un succes mai mare l-a avut cartea despre tăbliţele de la Sinaia, cu scrisul despre care mai mulţi spun că este dacic, care au fost distruse de Carol I, iar copiile lor din plumb dispar pe zi ce trece din depozitul de muzeu unde au fost aruncate” a încheiat Zeciu.