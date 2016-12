Lică Neagu, prins băut la volan

Președintele Camerei Taximetriștilor din Constanța, Lică Neagu, a fost prins luni noapte, în jurul orei 22.30, pe picior greșit de oamenii legii! Polițiștii spun că acesta a condus sub influența băuturilor alcoolice și a provocat o tamponare în municipiul Constanța. Potrivit anchetatorilor, Lică Neagu se deplasa pe strada Ștefăniță Vodă, la volanul unui autoturism marca Fiat Albea. În momentul în care a ajuns la intersecția cu bulevardul Aurel Vlaicu, acesta nu a acordat prioritate și a intrat în coliziune cu o altă mașină. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. La fața locului au ajuns, în scurt timp, agenții Serviciului Poliției Rutiere Constanța. Oamenii legii i-au testat cu aparatul Drager pe cei doi șoferi și au stabilit că Lică Neagu avea o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost escortat la spital pentru recoltarea de probe biologice. Neagu s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și a rămas fără permis. Am încercat să obținem de la Lică Neagu un punct de vedere, dar acesta nu a putut fi contactat.