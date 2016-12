Licean acuzat de viol, concurent la Campionatul Național de Kick-Boxing

16:14:22 / 25 Septembrie 2014

pt t

Am vazut inregistrarile si nu parea a fi viol. Fata nu se opunea, nu era legata, nu avea lacrimi in ochi, nimic. Ba chiar gemea... de placere. Ceea ce nu se intampla in cazul junui viol. Iar cei 5 baieti nu s-au invitat singuri in casa ei, ea i'a invitat. Daca femeile nu se respecta pe ele, de ce le'am respecta noi ? Fata aia "maltratata" trimitea poze goale si cu partile intime acestor baieti. Merita respect ?