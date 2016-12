Licean judecat pentru viol, lăsat să meargă la şcoală

Măsura arestului la domiciliu, introdusă în legislaţia autohtonă de noul Cod Penal, lasă deschise câteva „portiţe” de care unii suspecţi pot profita pentru a ieşi în lume. Cei care au gândit textul de lege au avut în vedere anumite drepturi ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţie. De una dintre aceste „ferestre” au beneficiat doi constănţeni cercetaţi în dosarul violului în grup la care au luat parte cinci liceeni. Cristian Floris Gună, elev la Colegiul Agricol Poarta Albă, arestat la domiciliu, le-a cerut, ieri, magistraţilor Judecătoriei Constanţa să-l lase să meargă la şcoală. Adolescentul le-a spus judecătorilor că vrea să-şi continue studiile deoarece, în ciuda problemelor pe care le are cu legea, nu doreşte să rămână neşcolarizat. După deliberări, instanţa i-a admis solicitarea, magistraţii explicând că nu-i pot refuza tânărului dreptul de a învăţa. Conform hotărârii judecătoreşti, Gună are permisiunea de a părăsi imobilul din Constanţa în care este arestat, în fiecare luni, între orele 8.00 - 14.50, şi în fiecare marţi şi vineri, între orele 8.00 - 13.50, strict pentru a merge la liceu, până la finalul anului şcolar. Un alt acuzat din acelaşi dosar, Claudiu Răzvan Sîrbu, student în anul II la Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval Constanţa, a primit permisiunea instanţei de a participa la cursurile, seminariile şi orele de laborator ale grupei din care face parte, potrivit orarului semestrului al II-lea pentru acest an universitar. Amintim că Sîrbu este judecat pentru şantaj şi favorizarea infractorului. Decizia Judecătoriei Constanţa nu este definitivă şi poate fi contestată în 48 de ore.

ACUZAŢII Precizăm că, alături de cei doi, în dosar sunt judecaţi alţi patru liceeni: Severius Alexandru Vasea, Dan Cristian Iconaru, Sever Tekin Amet şi Flavius Evelin Vasile Şuteu, pentru viol, complicitate la viol, lipsire de libertate în mod ilegal şi violare de domiciliu. Conform anchetatorilor, elevii sunt acuzaţi că în noaptea de 14 spre 15 decembrie 2013, după ce au plecat de la o petrecere privată, găzduită de un club de karaoke din Constanţa, au mers la locuinţa lui Vasea, împreună cu o adolescentă de 15 ani. Anchetatorii spun că elevii au dezbrăcat-o pe fată, iar apoi, toţi cinci au violat-o. Ulterior, spun anchetatorii, suspecţii au mers în casa adolescentei, unde doi dintre ei au întreţinut din nou raporturi sexuale cu aceasta. Deşi nu a luat parte la faptele comise în noaptea respectivă, Claudiu Răzvan Sîrbu, de 23 de ani, este cercetat în acelaşi dosar, după ce tânărul i-a ameninţat pe Gună şi pe Iconaru, spunându-le să ia toată vina asupra lor şi să nu îl implice în poveste pe Severius Alexandru Vasea.