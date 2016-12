Liceele performante ar putea primi laptopuri sau tablete

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, ieri, cu ocazia unei dezbateri referitoare la manualele şi programele şcolare, că proiectul privind introducerea e-book-urilor ar putea începe în liceele foarte bune, care ar putea primi ca o recompensă laptopuri sau tablete pentru a le utiliza. \"Eu cred că în acest moment, după proiectul de informatizare care a debutat acum aproximativ zece ani, trebuie să venim cu altceva la liceele performante. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie să croim nişte proiecte care să se adreseze acestui public extrem de polarizat din şcoli. Adică, dacă pentru liceele tehnologice, pentru şcolile profesionale cred că este extraordinar de important să avem ateliere în care să facă practică de profil sau practică pentru şcoala profesională respectivă, cred că pentru liceele teoretice trebuie să venim cu altceva. De exemplu, mă gândeam că am putea să construim chiar un proiect pilot care să fie şi ca o recompensă pentru rezultatele de top pe care le obţin, un proiect prin care fiecare profesor să aibă un laptop, fiecare elev poate un laptop, poate o tabletă, deocamdată trebuie să vedem de ce bani europeni putem să dispunem pentru acest proiect\", a spus Andronescu. Potrivit ministrului Educaţiei, profesorii ar putea astfel să-şi pregătească acasă lecţia adecvată nivelului clasei la care predă a doua zi, iar învăţarea ar fi personalizată. \"O să ziceţi poate că este visul unei nopţi de vară. Nu, chiar cred în proiectul acesta şi o să depunem toate eforturile să încercăm să-l ducem mai departe\", a mai spus ministrul Educaţiei. Andronescu a mai arătat că în prezent sunt disponibile aproximativ 100.000 de lecţii în format electronic, dar în unităţile de învăţământ sunt cel mult câte trei laboratoare de informatică. \"Asta înseamnă că cel mult două-trei clase pot să înveţe computerizat folosind laboratorul de informatică, ceea ce nu mi se pare corect. Aceasta e direcţia în care trebuie să mergem. Dacă nu venim cu ceva în plus să-i pregătim pe elevii noştri, cred că greşim, de aceea proiectul acesta de informatizare care să pornească întâi cu liceele foarte bune, probabil că treptat o să-l generalizăm în măsura în care vom scrie proiecte pe fonduri europene şi cred că aceasta este una din sursele foarte importante pe care ministerul le poate atrage ca resurse dincolo de bugetul pe care ni-l aprobă în fiecare an Parlamentul şi Ministerul Finanţelor\", a mai spus Andronescu.