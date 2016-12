Liceenii au umplut barurile și cafenelele în prima zi de școală!

06:33:47 / 15 Septembrie 2015

Elevii

Sa nu se interpreteze gresit comportamentul de azi al elevilor,in special ai liceelor cu nume in Constanta. Nu mai suntem in anii 60 cand un elev nu avea voie sa intre chiar si in "civil" neinsotiti de parinti sau personae in varsta in vreun local. Sunt alte vremuri,alte posibilitati,inclusiv material sau de informare,toate ducand la o personalizare a elevilor. Daca cei mai multi dintre ei raman cu picioarele pe pamant si decenti,totul este in regula. Totusi oricata intelegere am,cred ca sunt si unele aspect cam deplasate. Nonsalanta asezarii la o masa intr-un local cu preturi piperate,cu cafea,tigare sau bautura cu multe grade,transportul la volanul unor masini scumpe nu fac bine acestor tineri. Ce vine usor,devreme si nemuncit nu va fi nici odata pretuit