Liceul de Gastronomie Constanţa a adus României prima licenţa CEPROC

Primii elevi ai Liceului Tehnologic de Gastronomie, Restaurante şi Hoteluri „Ing. Niculae Nejloveanu”, din Constanţa, situat pe str. Decebal, nr. 15, au participat, zilele trecute, la verificarea competenţelor profesionale acumulate în domeniul gastronomiei, pe parcursul unui an. Comisia de examinare, alcătuită din profesori români şi francezi, precum şi din cei mai buni specialişti în bucătăria şi tehnica servirii, au apreciat testele teoretice elaborate în limba română şi în cea franceză. Ieri, în prezenţa examinatorilor, a profesorilor, a conducerii liceului, dar şi a preşedintelui Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Corina Martin, copiii au aflat rezultatele muncii de un an. Au promovat cu bine, intrînd în posesia diplomentelor CEPROC (Centrul European de Meserii în Gastronomie de la Paris - n.r.), 13 elevi, din totalul de 39. “Promovabilitatea este de 39,39%. Este un procent bun, ceilalţi elevi care nu au reuşit să treacă testele vor avea posibilitatea să încerce şi la anul”, a declarat directorul unităţii de învăţămînt, Lucica Zamfirescu. Preşedintele Fundaţiei „Ing. Niculae Nejloveanu”, a declarat că „fiind primul liceu tehnologic privat din domeniu, şi-a propus ca strategie de instruire, cîştigarea de competenţe suplimentare, obţinute printr-un număr sporit de ore de practică şi interdisciplinaritate, implementînd Licenţa CEPROC. La finalizarea cursurilor, elevii noştri vor dobîndi Brevetul de Competenţe Profesionale eliberat de Ministerul Educaţiei din Franţa, prin CEPROC. Vor fi bucătari foarte lăudaţi, iar turismul românesc nu va mai duce lipsă de personal calificat”, a mai spus Nejloveanu. Deocamdată, tinerii au primit diplome care atestă rezultatele bune la învăţătură şi faptul că păşesc spre o carieră importantă în domeniu. Festivitatea de premiere a avut o serie de momente emoţionate, atît copiii, cît şi cadrele didactice primind diplome din partea reprezentanţilor francezi. “Este pentru prima dată cînd plîng în public. Această zi nu ar fi existat dacă nu ar fi existat preşedintele fundaţiei, ing. Niculae Nejloveanu. Constanţa oferă României prima licenţă CEPROC!”, a declarat Corina Martin, imediat după ce preşedintelui fundaţiei i-a fost înmînată licenţa CEPROC. “A fost un vis de-al meu să pot înfiinţa o şcoală de gastronomie cu renume, care să vină în ajutorul turismului nostru. Licenţa primită este muncă noastră, a tuturor celor care am luptat cu încredere, cu dăruire”, a adăugat Nejloveanu. Pentru elevii Liceului, există deja contracte de colaborare cu Hoteluri precum Flora, Vega, Balada Nej, dar nu numai. Copiii nu plătesc niciun leu, ei avînd uniformele, materialele de lucru, dar şi materiile prime, gratuit. Pentru cei care nu-şi găsesc o colaborare cu vreo unitate, trebuie să suporte costurile de şcolarizare. Preşedintele fundaţiei are în plan introducerea, în România, a acestui tip de învăţămînt, prin înfiinţarea unei academii în domeniu, cel mai probabil din toamna acestui an. De asemenea, el doreşte şi colaborarea cu alte unităţi de învăţămînt din Europa, dar şi din America.