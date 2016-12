Liceul Internaţional, partener în proiectul Leonardo da Vinci

Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța este partener în Proiectul Leonardo da Vinci, cu titlul Investigating the usage areas of tablet PCs. Șase elevi din clasele a IX-a și a X-a au ocazia de a participa la realizarea acestui proiect, finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții, programul Sectorial Leonardo da Vinci. Acest proiect este realizat în parteneriat cu Başkent Eğitim, Yayın ve Ticaret Limited Şirketi din Turcia, Liceo Scientifico Statale \"Ettore Majorana\" și Milad Associazione Interculturale din Italia, Swedish TelePedagogic Knowledge Centre AB din Suedia și BERLINK ETN GmbH din Germania. Elevii aleși în urma procesului de selecție sunt: Teodora Ceangă (cls. IX A), Drăgan Mario (cls. IX B), Laura Petcu (cls. X A), Elif Memet (cls. X B), Cezar Bercea și Dragoș Mărginean (cls. X C). Coordonatorul proiectului este prof. Ali Cabaș. Scopul proiectului este de a cerceta gama de utilizare a tabletelor PC în sistemele educaționale și de afaceri și de a pregăti un raport concluziv cu privire la studiile și exemplele cercetate. Cu ajutorul acestui raport instituțiile de învățământ vor fi informate cu privire la noile modalități de abordare a educației și vor avea posibilitatea de a-și îmbogăți curriculum-ul. A doua întâlnire din cadrul proiectului a avut loc în perioada 30 mai – 1 iunie la Berlin, Germania, iar Liceul Internațional de Informatică este reprezentat de elevii Cezar Bercea și Dragoș Mărginean, însoțiți de prof. Fethullah Bilgec. Cezar și Dragoș au prezentat cercetarea realizată de echipa Liceului Internaţional cu privire la utilizarea Tabletelor PC în școli. În același timp, ei au vizitat o școală în care acest sistem de învățământ se aplică deja. „Pentru a realiza un raport complet, care poate acoperi diferitele aspecte ale cercetării, colaborăm cu alte instituții educative și parteneri din mediul de afaceri din diferite țări europene și, sperăm noi, vom scoate în evidență diferite unghiuri, aspecte culturale și metode, pentru a face analize și comparații și a trage concluzii căt mai generale. Proiectul, de asemenea, își propune să îmbunătățească calitatea și cantitatea nivelului de cooperare dintre diferite instituții sau organizații, în același timp asigurând oportunități de învățare, întreprinderi și parteneri sociali pe tot cuprinsul Europei. Mai mult de atât, sprijinul dezvoltării conținuturilor bazate pe IT, servicii, pedagogii și practici pentru învățare pe tot parcursul vieții și, în același timp, încurajarea învățării unei limbi străine, vor fi alte obiective inovative ale acestui proiect”, au declarat reprezentanţii proiectului. (A.C.)