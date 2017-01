Liceul Teoretic ”Ovidius”, centru de testare TOEIC

De mai bine de 25 de ani, testele de engleză cunoscute generic sub denumirea ”Test of English for International Communication” (TOEIC) reprezintă un etalon al evaluărilor lingvistice la nivel mondial. Poveştile de succes ale companiei ”Renault - Nissan”, care a folosit testele în procesul de selectare a angajaţilor, dar şi ale unor firme de prestigiu precum ”Packard Bell” sau ”Kenwood Electronics”, care au folosit punctajele TOEIC pentru a-şi reduce costurile de personal, au făcut ocolul întregii lumi. Specialiştii susţin că acest test a fost ales numai în 2007 de mai bine de patru milioane de persoane, printre cei care îşi pot verifica cunoşţinţele de limba engleză fiind acum şi elevii Liceului Teoretic ”Ovidius” Constanţa. Potrivit managerului Institutului pentru Educaţie Internaţională, Zsofia Horvath, instituţia constănţeană a fost acreditată ca centru de testare TOEIC. ”Testul măsoară abilităţile de comunicare ale persoanelor care activează într-un mediu internaţional în care engleza este modalitatea cea mai comună de comunicare. Punctajul obţinut la test indică gradul în care înţeleg sau se pot face înţelese persoanele care lucrează în afaceri, comerţ sau industrie. Acest lucru nu necesită cunoaşterea specializată a limbii engleze sau cunoştinţe de vocabular care să depăşească nivelul lexicului utilizat zilnic, în activităţi obişnuite, a declarat Horvath. Chiar dacă nu este un test notat cu calificativele ”admis” sau ”respins”, multe companii preferă să îşi stabilească propriile standarde TOEIC pentru angajaţi. Pentru constănţenii interesaţi de cursurile TOEIC, după data de 1 decembrie va fi disponibilă pagina de internet a instituţiei, dar şi numărul de fax 0341/405.816.