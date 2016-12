“Licitaţia pentru plaje a fost o greşeală”

Prima etapă a licitaţiei de atribuire a plajelor, organizată la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL), s-a încheiat joi. În urma rezultatelor celor patru zile de licitaţie, din cele 130 de sectoare de plasă scoase la licitaţie nu au fost adjudecate decât 28. Numărul redus de sectoare adjudecate este cauzat de faptul că licitaţia a fost organizată, ca de obicei, cu doar câteva zile înaintea deschiderii sezonului estival. Vorba românească “graba strică treaba” s-a adeverit şi de această dată, pentru că agenţii economici nu au avut timp să-şi pregătească toate documentele solicitate în caietul de sarcini. Acesta s-a dovedit a fi plin de contradicţii, fapt ce ar putea dăuna ABADL, pentru că orice contestaţie depusă poate fi lejer câştigată de agenţii economici. Ministrul Turismului, Elena Udrea, a declarat că licitaţia a fost o greşeală. “Partea cu licitaţia şi pe mine m-a îngrijorat, în sensul în care am dorit încă de anul trecut şi am susţinut că plajele trebuie să ajungă la hotelieri. Un hotelier nu poate oferi turistului doar cazare şi masă, ci şi un loc pe plajă. Anul trecut am reuşit să facem în aşa fel încât plajele să ajungă la cei care au vrut să le ia. Anul acesta s-a făcut o licitaţie în grabă, pentru că trebuia să se adjudece sectoarele de plaje. Am văzut şi eu caietul de sarcini care este cam încâlcit, cam greoi pentru cât de scurt a fost termenul în care aveau voie să îşi depună ofertele”, a declarat Udrea.