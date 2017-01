După trei zile de licitaţii la Grand Palais din Paris, colecţia Yves Saint Laurent & Pierre Berge a avut vînzări totale de 373,9 milioane euro, stabilind un record mondial pentru cea mai scumpă colecţie privată licitată vreodată, iar profitul va fi donat unei fundaţii care luptă împotriva SIDA. Licitaţia secolului a stabilit recordul mondial pentru cea mai valoroasă colecţie privată scoasă la lictaţie, pentru cea mai scumpă colecţie din Europa şi multiple recorduri pentru artă modernă şi impresionistă, arte decorative ale secolului XX, argint, sculpturi şi opere de artă. Colecţia, una dintre cele mai excepţionale şi semnificative colecţii de artă privată, a generat un interes fără precedent pentru colecţionari din toată lumea şi a depăşit cu mult estimările făcute înaintea licitaţiei.

Operele de artă speciale care fac parte din această colecţie extraordinară şi rară au captat atenţia colecţionarilor internaţionali cînd au fost expuse de Christie\'s la Londra, New York, Bruxelles şi Paris, în ultimele patru luni. Expoziţia deschisă publicului la Grand Palais, care a reprezentat o ocazie unică în viaţă de a vedea această colecţie, a fost vizitată de mai mult de 30.000 de persoane în trei zile (21-13 februarie) şi peste 1.500 de persoane s-au adunat pentru fiecare licitaţie, ţinută într-o sală special construită, cea mai mare folosită vreodată de Christie\'s. Vedeta licitaţiei a fost tabloul “Les coucous, tapis bleu et rose”, pictat în 1911, de Henri Matisse, care s-a vîndut pentru 36 milioane euro, deşi era iniţial estimat la 12 milioane. În total, 16 opere de artă s-au vîndut pentru mai mult de cinci milioane de euro şi 61 de opere de artă pentru o sumă mai mare de un milion de euro. Alte opere de artă importante vîndute au fost sculptura “Madame LR” a lui Constantin Brîncuşi, vîndută pentru 29,1 milioane euro (estimată la 15-20 milioane), un record mondial de preţ pentru artist şi trei picturi abstracte ale lui Piet Mondrain, “Composition avec bleu, rouge, jaune et noir” vîndută pentru 21,5 milioane euro (estimat la şapte milioane), “Composition avec grille 2” vîndută pentru 14,4 milioane euro (estimată la şapte milioane) şi “Composition I” vîndută pentru şapte milioane (estimată la cinci milioane). Sticluţa de apă de toaletă “La Belle Haleiene - Eau de Voilette”, creată de Marchel Duchamp, a depăşit toate aşteptările, fiind vîndută pentru aproape nouă milioane de euro, un preţ de nouă ori mai mare decît estimarea iniţială. Fotoliul cu dragoni creat de Eileen Gray a fost vîndut pentru un preţ record, de 21 de milioane de euro, în ciuda estimărilor iniţiale de doar trei milioane, stabilind un record de preţ pentru artistă şi pentru colecţia de artă decorativă.

Licitaţia secolului s-a soldat însă şi cu protestul oficial al Chinei, care a anunţat represalii faţă de casa Christie\'s, după vînzarea a două obiecte de artă chinezeşti. Bronzurile, care datează din dinastia Qing, reprezintă un cap de rozătoare şi unul de iepure. Piesele au fost vîndute pentru 15,7 milioane de euro fiecare, la lictaţia organizată miercuri, de Christie\'s, iar deocamdată nu se cunoaşte identitatea cumpărătorului sau ţara din care provine, acesta participînd la licitaţie prin telefon. Cele două bronzuri provin din fostul palat imperial de vară, de unde au fost sustrase în anul 1860, de soldaţi britanici şi francezi. Nemulţumite că nu au reuşit să recupereze cele două bronzuri, autorităţile de la Beijing au acuzat, joi, casa de licitaţii Christie\'s că a vîndut de mai multe ori bunuri culturale chinezeşti furate şi au anunţat că vor consolida controalele făcute casei de licitaţii atunci cînd intenţionează să achiziţioneze obiecte din China. Reprezentanţii Christie\'s a afirmat, în schimb, că a respectat toate legile internaţionale şi locale şi că, la fel ca de obicei, a colaborat cu vămile şi oficialii responsabili în cîteva cazuri cînd au avut îndoieli cu privire la proprietarul legal al anumitor obiecte. În cazul bronzurilor din colecţia Yves Saint Laurent & Pierre Berge, drepturile de proprietate legale au fost clar confirmate, susţine Christie\'s.