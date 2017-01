Licitaţie cu vedete în scopuri caritabile

Mary J. Blige le oferă fanilor şansa de se întâlni şi discuta cu starurile preferate în cadrul unei licitaţii cu vedete, o iniţiativă susţinută de numeroase celebrităţi din industria muzicală americană, printre care se numără Jay-Z, Christina Aguilera şi Lady Gaga. Cântăreaţa americană le-a cerut colegilor ei de breaslă să o ajute să strângă fonduri în beneficiul fundaţiei ei de caritate, Foundation for the Advancement of Women Now (FFAWN), care oferă burse şcolare copiilor dezavantajaţi din New York. Fanii vor avea posibilitatea de a licita pentru a o întâlni pe Mary J. Blige pe platourile unde se filmează lungmetrajul ”Nina”, un film despre viaţa şi cariera celebrei cântăreţe Nina Simone, în această vară, la Los Angeles. Fanii Christinei Aguilera vor licita pentru a obţine dreptul de a o vedea pe cântăreaţa americană, în direct, în cadrul unei sesiuni de înregistrări pentru emisiunea de televiziune The Voice. Rapperul Jay-Z oferă fanilor săi şansa de a licita pentru a obţine o bursă care le va permite să lucreze timp de o lună pentru casa lui de discuri, Roc Nation. La rândul ei, Lady Gaga a acceptat să se întâlnească şi să discute cu admiratorul care va câştiga licitaţia, în culise, cu ocazia unui viitor concert pe care cântăreaţa îl va susţine la New York. Licitaţia cu vedete va începe pe 1 iunie şi are loc pe site-ul www.charitybuzz.com/Ffawn..