Licitaţie de 45 de milioane dolari

Tablourile ”Figure Writing Reflected in Mirror” de Francis Bacon şi ”Sleeping Girl” de Roy Lichtenstein au fost vândute cu 44,9 milioane de dolari fiecare, la licitaţia de artă contemporană şi postbelică organizată de casa Sotheby\'s, la New York. Lucrarea ”Figure Writing Reflected in Mirror”, semnată de Francis Bacon, era una dintre cele trei opere principale scoase la vânzare, miercuri seară, iar preţul său estimat era cuprins între 30 şi 40 de milioane de dolari. După ultima strigare, licitaţia s-a oprit la 40 de milioane de dolari, preţ la care trebuie adăugate comisioanele aferente. ”Sleeping Girl”, portretul unei femei blonde realizat de Roy Lichtenstein, executat într-un pur stil pop art ce pare desprins din romanele grafice, s-a vândut tot cu 44,9 milioane de dolari, inclusiv comisioanele şi a stabilit un nou record de preţ pentru operele acestui artist.

Licitaţia organizată miercuri la New York a adus casei Sotheby\'s încasări totale de 266,6 milioane de dolari, duble faţă de încasările obţinute la evenimentul din 2011. Sotheby\'s nu a atins însă nivelul de preţ reuşit de casa concurentă, Christie\'s, care a vândut, marţi, o pânză a pictorului expresionist abstract american Mark Rothko, cu 86,9 milioane de dolari, un nou record de preţ pentru o operă de artă contemporană.