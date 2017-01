Capul personajului Chewbacca, interpretat de Peter Mayhew în filmele originale ale seriei ”Star Wars / Războiul stelelor”, a fost vândut cu 176.000 de dolari, la o licitaţie de suveniruri cinematografice ce a avut loc marţi, la Hollywood. Masca din blană a fost unul dintre cele mai râvnite obiecte la licitaţia organizată de casa Profiles in History. Printre celelalte obiecte scoase la licitaţie s-au numărat costumul de Superman purtat de Christopher Reeve în filmul lansat în 1978, care s-a vândut cu 80.000 de dolari şi costumul lui Edward Mâini-de-Foarfece, interpretat de Johnny Depp în filmul omonim, vândut cu 88.000 de dolari. O copie din 1938 a romanului ”Gone With the Wind / Pe aripile vântului”, de Margaret Mitchell, semnată de distribuţia adaptării cinematografice din anul 1939, din care au făcut parte Vivien Leigh şi Clark Gable, a fost vândută cu 135.000 de dolari, iar costumul lui Willy Wonka, interpretat de Gene Wilder, în filmul din 1971, a fost vândut pentru 75.000 de dolari. Costumul purtat de Michael Keaton în ”Batman Returns / Batman se întoarce” din 1992 a fost vândut cu 32.000 de dolari.