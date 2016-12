Licitaţie Elizabeth Taylor, exclusiv online

Câteva sute de bijuterii, rochii şi accesorii care au aparţinut actriţei Elizabeth Taylor, decedată în acest an, vor fi scoase la licitaţie în luna decembrie, exclusiv online, au anunţat, luni, reprezentanţii casei Christie\'s din New York. Obiectele ce vor fi scoase la vânzare în cadrul acestei licitaţii exclusiv online, o premieră pentru casa Christie\'s, reprezintă jumătate din colecţia de obiecte care au aparţinut celebrei actriţe, ce va fi vândută de Christie\'s în decembrie, la New York. Vânzarea online va avea loc în perioada 3 - 17 decembrie: vor fi vândute pe internet circa 950 de rochii, bijuterii, pantofi, parfumuri şi articole decorative, ale căror preţuri sunt estimate între 100 de dolari şi 15.000 de dolari. Vânzarea clasică, prevăzută să aibă loc în perioada 13 - 16 decembrie, va pune la dispoziţia cumpărătorilor peste 1.000 de obiecte, printre care se vor afla unele dintre cele mai frumoase bijuterii ale actriţei Elizabeth Taylor, decedată pe 23 martie, la vârsta de 79 de ani, dar şi multe dintre rochiile artistei, realizate de designeri de renume.

Vânzarea de bijuterii, prevăzută să aibă loc pe 13 decembrie şi 14 decembrie, va oferi clienţilor pasionaţi de nestemate ocazia să cumpere 269 de coliere, inele cu diamante, broşe şi cercei a căror valoare totală depăşeşte 30 de milioane de dolari. Un colier cu rubine şi diamante, al cărui design este semnat de Elizabeth Taylor, încorporând o perlă datând din secolul al XVI-lea, ce aparţinut coroanei Spaniei, celebra Peregrina, are un preţ estimat la 2-3 milioane de dolari. Inelul cu diamante şi rubine care i-a fost oferit actriţei de Richard Burton, în timpul căsătoriei lor, este şi el scos la licitaţie, dar şi o brăţară cu diamante şi platină, un cadou primit de la bunul ei prieten, cântăreţul Michael Jackson. Totodată, rochiile şi accesoriile scoase la licitaţie sunt semnate de designerii marilor case de modă, precum Chanel, Christian Dior, Gianfranco Ferré, Givenchy, Valentino, Versace şi Yves St. Laurent, ele retrasând 50 de ani din viaţa celebrei actriţe. Printre aceste rochii se află şi cele două pe care Liz Taylor le-a purtat cu ocazia celor două mariaje ale ei cu Richard Burton, în 1964 şi 1975. Cea mai scumpă dintre ele, cea pe care a purtat-o în timpul primei căsătorii, este estimată la 40.000 - 60.000 de dolari. Licitaţia se va încheia pe 16 decembrie, odată cu scoaterea la vânzare a obiectelor cu scop decorativ.