Licitaţie finalizată, firme pregătite, mai trebuie banii

APROBARE Cei peste 3.000 de locuitori ai comunei Pecineaga se vor bucura peste aproximativ doi ani de investiţiile în infrastructură care sunt foarte aproape să fie demarate. Cum bugetul comunei abia se apropie de 800.000 de lei pe an, Primăria nu îşi permite să se angajeze în cine ştie ce investiţii majore. ”Anul 2013 va fi un an dificil din punct de vedere financiar. În primul rând va trebui să achităm datoriile lăsate de fostul primar, să ne asigurăm că vom avea bani să funcţionăm ş, dacă vor mai rămâne bani la buget, îi vom orienta spre investiţiile urgente”, a declarat primarul comunei Pecineaga, Lili Pâslaru. Salvarea vine din partea Guvernului României, care a acceptat la finanţare trei proiecte în baza HG nr. 577/1997 privind reabilitarea, modernizarea şi asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, precum şi canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate.

ÎN AŞTEPTAREA BANILOR Anul trecut, după câştigarea alegerilor, noul primar a şi început întocmirea proiectelor. „Cele trei proiecte, în valoare de nouă milioane de euro, sunt gura de oxigen de care aveam nevoie. Proiectul de asfaltare a 22 de kilometri de drum, în valoare de cinci milioane de euro, a trecut deja de faza licitaţiei, fiind cunoscută şi firma câştigătoare. La sfârşitul săptămânii trecute am aflat şi câştigătorii licitaţiilor pentru amenajarea reţelei de apă şi a celei de canalizare. Ne bucurăm foarte mult că nu am avut probleme în ceea ce priveşte contestaţiile, pentru că acum suntem în faza în care putem începe lucrările. Singurul lucru pe care îl aşteptăm acum sunt banii de la Guvern pentru a putea da startul lucrărilor”, a spus primarul. El a adăugat că primele proiecte pentru care vor începe lucrările vor fi cele la reţelele de apă şi canalizare. „Asfaltarea o vom face la sfârşit, după ce vom termina lucrările la reţelele de apă şi canalizare”, a explicat Lili Pâslaru. Primarul mai spune că, din fondurile proprii, a finalizat lucrările la şase kilometri din reţeaua de apă. „Cu ce am făcut noi din bugetul local şi cu ce vom realiza cu banii din cele trei proiecte, putem spune că peste 90% din partea de infrastructură la nivelul comunei este finalizată, infrastructură care nu a fost reabilitată de 30 - 40 de ani”, a afirmat primarul.