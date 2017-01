Licitaţie la Oil Terminal pentru energie electrică

Oil Terminal Constanţa (OIL) va organiza la 10 noiembrie o licitaţie deschisă pentru selectarea unui furnizor de electricitate, contract cu o valoare estimată de un milion de euro. Contractul va avea o durată de un an, se arată într-un anunţ al companiei din Constanţa. Compania este specializată în prestări de servicii privind primirea, depozitarea, condiţionarea şi expedierea ţiţeiului, a păcurii şi a altor materii prime lichide pentru import, export şi tranzit. Oil Terminal este controlată de stat, prin intermediul Ministerului Economiei, care are o participaţie de 59,62% din capital. Titlurile companiei se tranzacţionează, joi, la Bursa de Valori Bucureşti, la preţul de 0,266 lei pe unitate, în scădere cu 1,85% faţă de referinţă. Oil Terminal are o capitalizare de 157,8 milioane de lei.