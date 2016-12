Licitaţie Michael Jackson

O pereche de mocasini purtată de Michael Jackson în concerte, evaluată la 50.000 de dolari, va fi scoasă la vânzare la licitaţia Rock & Roll Winter, care va fi organizată de casa Knaisz Auctions, pe 7 decembrie. Pantofii sunt de culoare neagră şi poartă semnătura regelui muzicii pop. La aceeaşi licitaţie, colecţionarii pot să cumpere şi una dintre celebrele mănuşi albe purtate de megastar în timpul concertelor sale. Încrustată cu cristale Swarovski, mănuşa a fost creată de Michael Bush şi Dennis Tompkins, designerii cu care Michael Jackson a colaborat de multe ori pe parcursul vieţii sale. Mănuşa are un preţ estimativ cuprins între 40.000 de dolari şi 50.000 de dolari. Alături de mocasini şi de mănuşa albă vor mai fi scoase la licitaţie o pălărie albă - semnată de megastar -, o serie de desene originale realizate de artist şi o pereche de pijamale albastre din mătase. Aceasta va fi prima licitaţie organizată de casa Knaisz Auctions.

Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, din cauza unei supradoze de propofol, un anestezic puternic pe care starul american îl utiliza ca somnifer, cu complicitatea medicului său, în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, This Is It Tour, care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009, la sala O2 Arena din Londra. Găsit vinovat de omucidere involuntară, Conrad Murray, medicul regelui muzicii pop, i-a administrat acestuia un sedativ puternic, care a contribuit la decesul starului american. Conrad Murray a fost condamnat în noiembrie 2011 şi a fost încarcerat la Men's Central Jail din Los Angeles. Medicul american, în vârstă de 60 de ani, a fost eliberat la sfârşitul lunii octombrie, după doar doi ani din cei patru ani de închisoare la care a fost condamnat. Pedeapsa i-a fost redusă pentru bună purtare, iar eliberarea sa este justificată prin dorinţa autorităţilor americane de a reduce numărul de deţinuţi din închisorile californiene, extrem de aglomerate.